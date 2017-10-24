誤墜老千陷阱 菜鳥網商 賠錢賠貨

（北海23日讯）老千引诱商家寄出包裹后再骗财，菜鸟网商误信老千，赔货又赔钱。

传统包裹骗案伎俩，是老千利用人性贪念与软弱，声称从国外寄来含有名贵物件的包裹，但因手续及过关费用等问题而被关卡截停，需要事主付钱赎回物品。这回却瞄准网络商家，以种种手法引诱商家出货之余，也骗取可观的钱财。

一名来自吉打州的少年，在朋友介绍下初涉网卖活动，没想到第一次想要卖出本身的二手相机，却遇上在网商寻找猎物的老千，被骗走一架尼康相机，以及4650令吉。

该名17岁的方姓少年是在朋友介绍下，到我国著名的网卖开设个人户头，由于想要尝试这项新兴的商业模式，他把家里已经没用的相机拿出拍卖，没想到却因此步入老千陷阱。

他说，对方可说是他的首个客户，当时他于凌晨12时许发出想要出售相机的贴文，大约一小时后，对方就通过网站留下的联络方式联系上他，表示想要购买有关相机。

“由于对方的联系号码不是我国电话，我还曾询问对方的来路，对方表示本身在英国工作，想要购买有关相机给在我国的侄儿做为生日礼物。”

他于翌日给予对方回应，在对方指示下把相机寄往雪兰莪拉旺，为了降低卖家的戒心，对方还与他讨价还价，佯装正规买家。

“当时，我在网上放出的相机售价为1350令吉，对方还要求减价，我们经过一番讨论后，以1300令吉成交。”

没想到这是噩梦的开始，在确认货物寄出后，老千就开始进一步行动，一名自称是国际银行经理的尼日利亚籍男子联系他，告知他因手续问题，无法取得售卖相机的款项。

他说，有关银行经理表示购买相机的汇款，因未缴付保证金、保险及服务费等而被截停，要他付出一笔费用“解冻”，而有关费用能够在款项解冻后再还给他，他也不疑有诈汇款给对方。

“他们在两天内共5次要求我汇款，前四次分别是900令吉、1050令吉、1500令吉及1200令吉，唯独最后一次他们要求2000令吉，我才惊觉事态不对，向父母禀告并要他们带我去报警。”

网上买卖需警惕

他坦言，经历过这次事件，他对于网络买卖持有怀疑态度，并希望喜欢此道的民众，在网上买卖时必需提高警惕。

他说，本身已经向身边好友讲述事件经过，要身边好友远离网络买卖，如果真的想要继续在网络购物或卖东西，也尽量选择面交以及警惕来自国外的买家。