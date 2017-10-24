擬成立柔新工友聯誼會 邱孝利：反應冷淡

（新山23日讯）为赚取多两倍薪水，数以万计大马客工每日越堤到新加坡工作。部分人选择以摩托车往返马新两地，也因此常与死神相伴。尽管民政党柔州联委会试图聚集此群体，协助成立联谊会，但半年来咨询人数不到10人，反应冷淡。

10月共4人

越堤工作丢命

单在本月，就有4名大马客工在前往新加坡上下班途中发生车祸丢命。6日，一名在新加坡当货柜车司机的37岁男子上班途中，在马新第二通道与一辆小型罗里发生碰撞，命丧现场；9日，一名30岁男子清晨骑摩托车前往新加坡工作途中，被一辆迈威轿车撞及，当场毙命，肇祸司机较后弃车逃走；19日早上，一名42岁华裔工厂包装工人上班途中，所骑摩托车被一辆失控轿车撞击，因头部受重创丢命；当晚11时许，再有一名33岁厂工所骑摩托车冲撞马新第二通道分界堤，伤重身亡。

早在今年4月，民政党柔州联委会曾召开记者会，宣布拟成立“柔南新加坡工友联谊会”，不过该联委会民青团团长邱孝利接受访问时说，半年来，致电询问的人竟不到10人，反应冷淡。

“该些致电询问的人，之后也没再打来继续跟进。”

该联委会原打算先号召相关人士，再协助他们进行社团注册，因此邱孝利认为，大马客工对以上建议反应冷淡，相信与他们没时间和精力处理相关事宜有关。

“民青团一些团员曾询问他们在新加坡工作的友人，发现他们其实认同我们的组织理念，但碍于工作忙碌等因素，因此更倾向于直接参加一个已成立好的组织，而非再由他们花时间和精力处理社团注册等工作。”

他也说，上个月曾有一个类似的非政府组织负责人找他洽谈，希望能借该党力量号召更多人加入这个已于去年成立的组织。

他指出，他将在下月初召开的会议上讨论上述建议是否可行，同时检讨为何民众对该联谊会反应冷淡及可采取何种方式激起民众踊跃参与。

他也认为，该联委会或许未做足宣传才导致民众对该联谊会反应冷淡，因此不排除联谊会成立后，在关卡附近派发传单，向大马客工宣传。

“上次召开记者会后，我们曾在网上张贴相关通告，但之后没再更新，也没在关卡附近宣传，或许导致民众对我们拟协助成立联谊会的计划不知情。”