當局進行最後檢查 確保無其他被埋者

法力占召开记者会，证实第10具及第11具遗体已被寻获。

本地华裔男工程师袁铬文尸体，在上午11时02分从被掩埋在地下的铁架中移出，尸身完整。

袁铬文尸身完整

槟州秘书长拿督斯里法力占召开记者会表示，本地华裔男子尸体被挖出时，遗体是完整的。

他说，目前当局已经完成搜寻工作，但依据程序，当局还得在事发工地做出最后的检查，确保没有其他人被埋在里面。

他补充，当局会出动6只搜救犬进行最后搜寻工作。

没发现其他失踪者

东北县警区主任安华奥马助理总监表示，搜寻行动已在中午12时05分正式结束，并没有再发现其他可能的失踪者。

他感谢各个单位，包括消拯队、民防部队、院方等单位的合作与协助，才能够完成此搜查行动。

袁鉻文家屬無法接受事實

从意外发生到今早，一直饱受煎熬的死者袁铬文家属，在亲人尸体寻获后，仍不能接受这个事实，见有记者守候，不愿意接受采访，一名亲属大喊“拜托让一让，你们有同情心的吗？”

袁铬文遗体于上午11时40分运抵太平间，家属跟随在后。他们用雨伞和毛巾尝遮挡脸部，避开媒体镜头。

行动党双溪槟榔区州议员林秀琴、林冠英选区助理方建明和槟岛市议员瑟丽娜，也一早在太平间等候家属到来，给予慰问。