首页 新闻 国内新闻 綠茶袋裝毒運台 馬台聯手突擊機場 截獲值1270萬毒品

綠茶袋裝毒運台 馬台聯手突擊機場 截獲值1270萬毒品

发布于 October 24, 2017
莫马（右）向记者展示警方所起获的毒品。
莫马（右）向记者展示警方所起获的毒品。

（雪邦23日讯）跨国贩毒集团以绿茶包装掩人耳目，企图将一批总值1270万令吉的毒品从大马机场运至台湾，惟在大马警队与台湾司法部调查局联手合作下，成功侦破这单跨国毒品案。
全国肃毒局总监拿督斯里莫马今午召开记者会时指出，在与台湾司法部调查局的配合下，肃毒精锐部队和国际机场肃毒组于本月19日下午5时30分突击吉隆坡第二国际机场货运区，并检查6个被标签为服装物品的箱子。
他说，警方发现箱子中装满248包重254公斤的K他命，市值高达1270万令吉。
“这批毒品一旦流入市场，可供约85万人食用。”
他表示，这也是警方年初至今，起获最大宗的毒品案件。
他说，台湾司法部调查局也于上个月27日，在台北起获了30.5公斤的海洛因，并相信该毒品供应是来自同一个贩毒集团。
莫马也指出，大马警队自2012年起就与台湾司法部调查局合作，包括交换了5次毒品案的情报。
他说，警方根据相关情报，成功起获1205公斤各类型毒品与434万颗药丸，总值达1亿300万令吉。
“我们也逮捕了73人归案，当中包括54名本地人与19名外国人。”
他认为，基于台湾毒品价格高于本地市场，丰厚的酬劳诱使了许多毒贩铤而走险，将毒品运入台湾售卖。
他强调，警方将在未来持续与东南亚各国及亚太平洋的调查单位合作，以打击不同的跨国毒品案。

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