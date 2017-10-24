法依沙：強化州政府政治結構 須實行透明問責制度

（本报诗巫23日讯）一个执政的州政府必须要实行透明问责制，以强化该州属的政治结构，包括州的结构、法律与政治透明化，让人民从中受惠，否则受益的只有执政党的贪腐份子。

马来西亚与国际研究所副教授法依沙博士昨午在希联砂中区选举工委会于诗巫举行的“新政府、新希望”论坛上主讲时说，当我们讨论欲取回砂州自主权时，事实上与其它州属相较，砂州所已享有更多自主权，如移民、港口、土地自主权等，但我们仍须探讨更多的自主权课题。

“但若取回更多自主权，却缺乏了问责制与透明化，则谁才是最大的受益者？因为一旦权势愈大，即更易于一手遮天，因此我们需要深入思考，且体制上的改革需要加强。”

他强调，在现实的政治局势中，政党所许下的承诺仅是承诺而已，要如何取下政权才是关键所在。虽然在马来西亚国阵执政的表现不佳，但是民调显示反对党因内讧等因素，亦普遍不受民众的欢迎。

“据一项国际研究显示，在全球18个政权相对霸道的国家，虽说选举制度不公平，但这18个国家都有政府轮替现象，其中原因只有1个，即反对党联盟的存在。有反对党联盟才能换政府，故马来西亚现有的反对党联盟或许不是最好的，但却是促成政治竞争的先决条件。”

基此，他认为，要赢得政权，单靠政治联盟是行不通的，必须要建立起党基本的机制与工作，广招党员和成立更多支部，并做好选民注册的工作。此外，彼此之间还需要促成健康的政治竞争，才能打造成熟的政治气候。

另一方面，他指出，另一个需要重视的焦点是从1963年马来西亚协助及现局势间做出检讨，例如保护性经济政策及开放式经济政策、地区的爱国主义与包容主义。

“在争取砂拉越权益领域上，除了要依据1963年马来西亚协议，更重要的是回归到1962年椅柏特委员会报告书以及1962年跨政府委员会报告书的文献记录。”

1962年椅柏特委员会报告书提出的各种建议，包括国会代表、保障土著权益、发展（注重乡村提升、教育医疗、社会服务、行政及技工培训）、土地、农业、森林及土著习俗（必须属于州政府权限而非联邦政府权限）。

他说，当柯柏特委员会告书完成后，政府也开始拟定联邦宪法，这时才有1962年跨政府委员会报告书的出现。根据跨政府委员会报告书，马来西亚是由马来联邦、砂拉越、沙巴及新加坡联合组成。1957年的马来亚联邦宪法将继续成为马来西亚宪法的基本架构。

法依沙博士指出，在1963年马来西亚协议中，可看出砂拉越是马来要亚联合伙伴，可惜1976年宪法经修改后，砂拉越被贬为州属地位，即是马来西亚13个州属之一。

“1963年马来西亚协议当中也涵盖政府委员会报告书的公民权、公共服务、法律地位、土地与地方政府、语言、特别拨款、宗教自由及宪法保障。”

他说，当新加坡退出马来西亚后，砂拉越及沙巴在马来西亚的地位也就失去原先的意义，无法起着制衡种族比例的作用。这可从第二大马计划（1966至1970年），砂拉越仅获得32%拨款作为提升乡区发展，而第三大马计划（1976年至1980年），砂拉越仅获得8%，而2004年则更进一步剧减至2.9％。

“唯有在一个政权岌岌可危之际，才会聆听人民的声音，人民也才能从中受益。在来届大选，我们希望能产生更强劲的政治竞争，如此政府才能制定更多好的政策，让人民真正受惠。”