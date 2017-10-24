黃培根：全面提升州建設 挑戰砂國陣爭取稅收

希望联盟砂中区选举工委会于诗巫举行的“新政府、新希望”论坛，从学术方面进行探讨，如今砂拉越该如何捍卫自主权。

（本报诗巫23日讯）希望联盟砂中区主席黄培根州议员挑战砂州国阵政府，向联邦国阵争取20%石油开采税及砂州所有税收的50%，以全面提升砂拉越州内建设。

黄培根昨午在希联砂中区主办的“新政府、新希望”论坛上发言时，提出了上述诉求。他强调，希望联盟一旦执政中央，将允诺提高砂州石油开采税，从现有的5%增加至20%。

“与此同时，希联也允诺将砂州人民所缴纳的所有税务，包括消费税在内的50%归还予砂州。如此一来，即可每年为砂拉越带来至少84亿令吉的额外收入，并可大大提升砂州各项发展建设。”

他说，一直以来，砂拉越只是联邦国阵的定存州，从未获得公平的对待。同时，在国阵执政下，砂拉越失去了太多的权益，故唯有希联在来届大选中获胜，才能为砂拉越带来新希望。

另一方面，希望联盟砂中区选举工委会署理主席曾宪爵则在论坛上提到砂拉越当年是如何失去自主权，同时欲让广大民意获得重视，必须促成政府行政的问责制，而问责制的重要性，也远远超越了自主权。

“我国的宪法一改再改，砂拉越在1976年被修改为马来西亚的13个州属之一，且砂拉越领海法令在2004年纳吉担任首相时也被修改，只剩下砂州海域3海里的范围，令砂州资源损失惨重。”

他指出，一旦希望联盟执政中央，将取回1963年马来西亚建国契约中砂拉越所应享有的权益，包括资源的保护等。