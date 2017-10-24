首页 新闻 中砂新闻 黃培根：全面提升州建設 挑戰砂國陣爭取稅收

黃培根：全面提升州建設 挑戰砂國陣爭取稅收

发布于 October 24, 2017
希望联盟砂中区选举工委会于诗巫举行的“新政府、新希望”论坛，从学术方面进行探讨，如今砂拉越该如何捍卫自主权。
希望联盟砂中区选举工委会于诗巫举行的“新政府、新希望”论坛，从学术方面进行探讨，如今砂拉越该如何捍卫自主权。

（本报诗巫23日讯）希望联盟砂中区主席黄培根州议员挑战砂州国阵政府，向联邦国阵争取20%石油开采税及砂州所有税收的50%，以全面提升砂拉越州内建设。
黄培根昨午在希联砂中区主办的“新政府、新希望”论坛上发言时，提出了上述诉求。他强调，希望联盟一旦执政中央，将允诺提高砂州石油开采税，从现有的5%增加至20%。
“与此同时，希联也允诺将砂州人民所缴纳的所有税务，包括消费税在内的50%归还予砂州。如此一来，即可每年为砂拉越带来至少84亿令吉的额外收入，并可大大提升砂州各项发展建设。”
他说，一直以来，砂拉越只是联邦国阵的定存州，从未获得公平的对待。同时，在国阵执政下，砂拉越失去了太多的权益，故唯有希联在来届大选中获胜，才能为砂拉越带来新希望。
另一方面，希望联盟砂中区选举工委会署理主席曾宪爵则在论坛上提到砂拉越当年是如何失去自主权，同时欲让广大民意获得重视，必须促成政府行政的问责制，而问责制的重要性，也远远超越了自主权。
“我国的宪法一改再改，砂拉越在1976年被修改为马来西亚的13个州属之一，且砂拉越领海法令在2004年纳吉担任首相时也被修改，只剩下砂州海域3海里的范围，令砂州资源损失惨重。”
他指出，一旦希望联盟执政中央，将取回1963年马来西亚建国契约中砂拉越所应享有的权益，包括资源的保护等。

  • gg22

    軍事指揮官： 菲軍已解救 馬拉維所有人質

    （菲律宾马拉维市23日综合外电报道）菲律宾一名军事指挥官披露，政府军已经在菲南马拉维市解救了所有被伊斯兰极端武装分子挟持的人质。 …
    October 24, 2017
    2 second read
  • gg21

    美解密文件揭露 印尼誣指中國 操縱1965年軍事政變

    （印尼雅加达23日综合外电报道）印度尼西亚在1965年发生军事政变，印尼军方后来将矛头指向中国，称是中国在幕后操纵这场政变。不过，美国最近公布的解密文件却证实中国操纵政变一说，根本…
    October 24, 2017
    8 second read
  • 泰南旅游公关林明精。

    已故泰王26日火葬 遊客受促自備食物

    （亚罗士打23日讯）配合已故国王普密蓬本周四（26日）的火葬大典，泰国政府宣布举国公假，所有商业活动包括饮食业将休业一天。 …
    October 24, 2017
    1 second read
载入更多相关文章

  • 法依沙：強化州政府政治結構 須實行透明問責制度

    （本报诗巫23日讯）一个执政的州政府必须要实行透明问责制，以强化该州属的政治结构，包括州的结构、法律与政治透明化，让人民从中受惠，否则受益的只有执政党的贪腐份子。 …
    October 24, 2017
    0 second read
  • 砂拉越公务员俱乐部诗巫分会主席暨诗巫省长许赞麒（前右4）授旗予砂拉越公务员俱乐部男女排球代表队。前右2及3分别为男子代表队领队江昌辉与女子代表队领队阿旺尼占。

    全國公務員俱樂部排球錦標賽 砂派代表隊參賽

    （本报诗巫23日讯）砂拉越公务员俱乐部将派出代表队参与“全国公务员俱乐部排球锦标赛”，砂拉越公务员俱乐部诗巫分会主席许赞麒今午于诗巫省公署授旗予砂拉越代表队，以壮声色。 …
    October 24, 2017
    0 second read
  • 嫌犯遭警方人员逮捕。

    大路旁持械行凶 男子爬屋頂逃走失敗

    （本报诗巫23日讯）2名伊班男子酒后发生冲突，在诗巫再也商业中心的大路旁大打出手，其中一方持刀行凶，导致另外一人胸口染血。 伤者过后被救护车送往中央医院治疗，胸口缝了10针，由于伤…
    October 24, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭