首页 新闻 中砂新闻 大路旁持械行凶 男子爬屋頂逃走失敗

大路旁持械行凶 男子爬屋頂逃走失敗

发布于 October 24, 2017
嫌犯遭警方人员逮捕。
嫌犯遭警方人员逮捕。

（本报诗巫23日讯）2名伊班男子酒后发生冲突，在诗巫再也商业中心的大路旁大打出手，其中一方持刀行凶，导致另外一人胸口染血。
伤者过后被救护车送往中央医院治疗，胸口缝了10针，由于伤势稳定，过后便被允许出院。
诗巫警区主任再兰尼助理总监今午证实说，警方援引刑事324条文调查此案，而嫌犯明日将被带上法庭申请延长扣留。此外，嫌犯也会交由肃毒组进行尿液检测。
这起事件是于今天中午12时半发生在诗巫再也商业中心的国油添油站前的路旁。伤者是53岁的伊班男子巴兰阿纳邦宜，来自加帛，现为是一名劳工。而嫌犯是24岁的伊班男子马斯伊勒斯特，来自木中，是名罗厘司机。
案发时，巡逻警察在诗巫再也执行防范罪案的巡逻任务，接获有人在上述地点打架的通知，于是马上赶往现场，发现一名伊班男子胸口受伤，另一名伊班青年相信是行凶者，企图从商店的屋顶逃走。
巡逻警察成功将嫌犯逮捕，并在现场起获一把染血的刀子，相信是嫌犯在与人打架时派上用场，而嫌犯的左颈部和右脚趾也受了伤。
根据警方的初步调查，嫌犯和伤者相信是喝醉酒后发生语言上的误会，进而爆发肢体冲突，事发后他们身上还散发出酒味。

  • gg22

    軍事指揮官： 菲軍已解救 馬拉維所有人質

    （菲律宾马拉维市23日综合外电报道）菲律宾一名军事指挥官披露，政府军已经在菲南马拉维市解救了所有被伊斯兰极端武装分子挟持的人质。 …
    October 24, 2017
    2 second read
  • gg21

    美解密文件揭露 印尼誣指中國 操縱1965年軍事政變

    （印尼雅加达23日综合外电报道）印度尼西亚在1965年发生军事政变，印尼军方后来将矛头指向中国，称是中国在幕后操纵这场政变。不过，美国最近公布的解密文件却证实中国操纵政变一说，根本…
    October 24, 2017
    8 second read
  • 泰南旅游公关林明精。

    已故泰王26日火葬 遊客受促自備食物

    （亚罗士打23日讯）配合已故国王普密蓬本周四（26日）的火葬大典，泰国政府宣布举国公假，所有商业活动包括饮食业将休业一天。 …
    October 24, 2017
    1 second read
载入更多相关文章

  • 法依沙：強化州政府政治結構 須實行透明問責制度

    （本报诗巫23日讯）一个执政的州政府必须要实行透明问责制，以强化该州属的政治结构，包括州的结构、法律与政治透明化，让人民从中受惠，否则受益的只有执政党的贪腐份子。 …
    October 24, 2017
    0 second read
  • 希望联盟砂中区选举工委会于诗巫举行的“新政府、新希望”论坛，从学术方面进行探讨，如今砂拉越该如何捍卫自主权。

    黃培根：全面提升州建設 挑戰砂國陣爭取稅收

    （本报诗巫23日讯）希望联盟砂中区主席黄培根州议员挑战砂州国阵政府，向联邦国阵争取20%石油开采税及砂州所有税收的50%，以全面提升砂拉越州内建设。 …
    October 24, 2017
    0 second read
  • 砂拉越公务员俱乐部诗巫分会主席暨诗巫省长许赞麒（前右4）授旗予砂拉越公务员俱乐部男女排球代表队。前右2及3分别为男子代表队领队江昌辉与女子代表队领队阿旺尼占。

    全國公務員俱樂部排球錦標賽 砂派代表隊參賽

    （本报诗巫23日讯）砂拉越公务员俱乐部将派出代表队参与“全国公务员俱乐部排球锦标赛”，砂拉越公务员俱乐部诗巫分会主席许赞麒今午于诗巫省公署授旗予砂拉越代表队，以壮声色。 …
    October 24, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭