大路旁持械行凶 男子爬屋頂逃走失敗

嫌犯遭警方人员逮捕。

（本报诗巫23日讯）2名伊班男子酒后发生冲突，在诗巫再也商业中心的大路旁大打出手，其中一方持刀行凶，导致另外一人胸口染血。

伤者过后被救护车送往中央医院治疗，胸口缝了10针，由于伤势稳定，过后便被允许出院。

诗巫警区主任再兰尼助理总监今午证实说，警方援引刑事324条文调查此案，而嫌犯明日将被带上法庭申请延长扣留。此外，嫌犯也会交由肃毒组进行尿液检测。

这起事件是于今天中午12时半发生在诗巫再也商业中心的国油添油站前的路旁。伤者是53岁的伊班男子巴兰阿纳邦宜，来自加帛，现为是一名劳工。而嫌犯是24岁的伊班男子马斯伊勒斯特，来自木中，是名罗厘司机。

案发时，巡逻警察在诗巫再也执行防范罪案的巡逻任务，接获有人在上述地点打架的通知，于是马上赶往现场，发现一名伊班男子胸口受伤，另一名伊班青年相信是行凶者，企图从商店的屋顶逃走。

巡逻警察成功将嫌犯逮捕，并在现场起获一把染血的刀子，相信是嫌犯在与人打架时派上用场，而嫌犯的左颈部和右脚趾也受了伤。

根据警方的初步调查，嫌犯和伤者相信是喝醉酒后发生语言上的误会，进而爆发肢体冲突，事发后他们身上还散发出酒味。