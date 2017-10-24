甘榜瑪利甘遷期限已到 居民求助許慶璋

甘榜玛利甘村长布尧（左2）向许庆璋（右）讲说村内面对的情况。

（本报美里23日讯）甘榜玛利甘搬迁期限已到，部分居民因面对经费不足问题，迄今仍在原址生活，在求助无门下，再次寻求拿督许庆璋协助，期盼能在本月底迁至杜当徙殖区。

甘榜玛利甘III村长布尧向记者表示，村落地段因作为发展用途，所有村民已接获最后通知，必须在本月底撤离发展区。但部分居民因面对搬迁经费不足问题，迄今仍在原址过生活。

“大部分的村民早前已在代议士的协助下搬迁至新地点。目前约有15户人家仍面对无经费搬迁问题。

我们虽曾寻求代议士的帮助，但却不获下文。在无奈情况下，唯有求助许庆璋，希望他能助村民度过难关。”

布尧说，甘榜玛利甘III这四个月以来一直都面对逢雨积水问题，主要是排水泥沟无人清理，导致排水受阻，大量污水无法排出大沟，以至村民饱受水患困扰。

他表示，在水患发生期间，朝野政党代表都曾亲临现场了解情况，除了向他询问详情，也拍摄现场水患照片，惟之后却无展开任何实际行动，令村民有苦难言。

他指出，目前留在原址生活的村民就有如社会“弃婴”般，无人关注、无人理会。为摆脱水淹村落窘境，村民唯有尝试求助许庆璋，而许庆璋在接获村民的诉求后，即在第一时间安排人手到现场清理泥沟，纾缓逢雨积水问题。

许庆璋除了协助村民展开清沟工程，昨日也在团队人员的陪同下，到甘榜玛利甘III了解搬迁情况，在得知村民面对搬迁经费不足的问题后，决定再次伸出援手，以期村民能在期限内完成搬迁工作，迁至新地点重新生活。

村长布尧对于许庆璋的仁风义举表示感激，使村民能一解窘境，展开各项搬迁工作。

许庆璋表示，他虽非政治人物，但只要能力所及，仍会秉持一贯为民作风，在能力范围内向弱势群体施予援手，让他们能感受到社会的关爱。

他对村民不受代议士关注问题不予置评，毕竟他的生活已不再涉及政治，目前能做的，就是尽量帮助需要帮助的人，其他的就让民选代议士为人民效劳。