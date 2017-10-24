麥可馬因： 儘管日益增強 國人英語水平衰退

砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因（中）移交纪念品予首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里（左）时摄。

（本报古晋23日讯）砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因表示，尽管英语在全球各个世界的重要性日益增强，不过大马公民的英语水平却显衰退。

他指出，2013年至2025年大马教育大蓝图中也关注学校、高等教育机构的学生能力水平恶化。 这也致使决策者担心在未来11年，大部分的大马毕业生无法正确的以英文来沟通，甚至在书写方面。

至于在砂拉越，虽然没有正式的数据或资料证明英语水平下降，惟，通过市场工作领域、社区领袖等给予的反映，可见的州民英语水平令人不满。

对此，麦可马因称，如果没有正视问题，并以有效的策略和计划来改进，本州的大学毕业生和离校生将会面对就业的问题。

他是在今天上午，在2017年砂拉越英语教学研讨会开幕礼上，致词时如是发表。

他表示，教育部和教育局多年来落实了多项提升学校英语水平的计划。

不过，这些计划的成功率受限，学生的英语水平也没有取得很大的进步。

近期，州政府也积极在学校落实两项计划，即双语言课程（DLP)以及高度融融入式课程（HIP)。

“这两项计划还没有完全在砂拉越所有学校落实，因此现在评论其效用还过早。”

麦可马因称，为了证明英语在马来西亚扮演重要的地位，甚至能具备全球竞争力，在大马教育大蓝图上有提议英文学科在大马教育文凭考试是必须及格的科目。

不过，在考量到教学资源不足和学生对英语不重视的情况下，教育部暂时延迟落实相关政策。

所以政府努力落实各项计划，包括在今年8月11日与相关教师、学校行政人员、和决策者出席研讨会。

部长接着说，今日砂拉越英语教学研讨会是来自首长的建议，希望通过召集来自各造的相关人士，共同为学习英语作出努力。

英语教学研讨会将以独特方式，即通过教育机构及社区人士以课堂练习和桥梁课程方式来打造在学习英语之余又不影响本州土著语言传承下去的环境。

麦可马因在较早前提及，多达75个国家，超过4亿人使用英语，甚至把英语当成官方语言。全球有20亿人讲英语，相关人数每天都还在逐渐增加。

与此同时，全世界有四分之三的电子邮件、电报都是英语；超过90%的网站也都是以英语来创建，甚至超过80%储存在电脑内的资料也都是英语。

他接着说，世界技术和科学书籍超过半数也都是以英语来编写。简单来说，英语是跨界通用语言。

对此，他表示，英语的重要性会持续获得提升，并会在任何行业成为必备的先决条件。