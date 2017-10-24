首页 新闻 南砂新闻 耗資805萬2019年9月竣工 砂督吊橋9月開始重建

耗資805萬2019年9月竣工 砂督吊橋9月開始重建

发布于 October 24, 2017
gg30

（本报古晋23日讯）曾为砂拉越人骄傲的砂督吊桥已于今年9月开始重建，是项耗资达805万令吉的砂督吊桥重建工程预计在2019年9月竣工。
值得一提是，主办单位也将在本月25日（星期三）下午3时，邀请首长阿邦佐哈里出席在砂督库巴利雅美丹市集举行的砂督吊桥重建动土礼，民众受促前往响应。
砂督吊桥重建工程隶属砂基本设施发展与交通部工程之一，并在公共工程局监督下施工。该吊桥建设也将保持昔日原貌，同时吊桥设施亦会进一步提升，方便船只川行。
砂督吊桥重建工程除了旨在吸引游客外，同时也方便民众日后可以通过该吊桥从砂督徒步越河前往对岸的库巴利雅美丹市集。
新的砂督吊桥全长213米及3米宽的人行走道，该吊桥乃采纳英国建筑标准（BS）设计建设，其建设包括主要塔身以固定吊索，同时，吊桥和楼梯两端乃采用不锈及防腐蚀的钢铁进行建设。
原先的砂督吊桥是于1926年建成开放使用，当时吊桥主要是人行走道和输送自来水管用途，偶尔也有轻型交通工具如脚车、三轮车、电单车等通行。
惟，该座吊桥因不堪岁月洗礼，于1992年正式关闭使用，同时也在2004年10月7日坍塌。直至今年9月开始进行重建。

  • gg22

    軍事指揮官： 菲軍已解救 馬拉維所有人質

    （菲律宾马拉维市23日综合外电报道）菲律宾一名军事指挥官披露，政府军已经在菲南马拉维市解救了所有被伊斯兰极端武装分子挟持的人质。 …
    October 24, 2017
    2 second read
  • gg21

    美解密文件揭露 印尼誣指中國 操縱1965年軍事政變

    （印尼雅加达23日综合外电报道）印度尼西亚在1965年发生军事政变，印尼军方后来将矛头指向中国，称是中国在幕后操纵这场政变。不过，美国最近公布的解密文件却证实中国操纵政变一说，根本…
    October 24, 2017
    8 second read
  • 泰南旅游公关林明精。

    已故泰王26日火葬 遊客受促自備食物

    （亚罗士打23日讯）配合已故国王普密蓬本周四（26日）的火葬大典，泰国政府宣布举国公假，所有商业活动包括饮食业将休业一天。 …
    October 24, 2017
    1 second read
载入更多相关文章
  • 砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因（中）移交纪念品予首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里（左）时摄。

    麥可馬因： 儘管日益增強 國人英語水平衰退

    （本报古晋23日讯）砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因表示，尽管英语在全球各个世界的重要性日益增强，不过大马公民的英语水平却显衰退。  …
    October 24, 2017
    1 second read
  • 全体受惠学生与首长阿邦佐哈里（中）合摄。

    提升四中基建設施 首長將與校董會討論

    （本报古晋23日讯）基于古晋中华第四中学现有校地受限，首长阿邦佐哈里表示已与古晋中中校董会讨论，以致力提升四中的基建设施，让该校学生可以在优质环境中学习。 …
    October 24, 2017
    0 second read
  • 一名涉及抢劫案的马来裔嫌犯今午从警方手中逃脱，上演本地版“越狱”情节！

    涉搶劫案被押 嫌犯逃出警署

    （本报古晋23日讯）一名涉及抢劫案的马来裔嫌犯今午从警方手中逃脱，上演本地版“越狱”情节！ …
    October 24, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭