耗資805萬2019年9月竣工 砂督吊橋9月開始重建

（本报古晋23日讯）曾为砂拉越人骄傲的砂督吊桥已于今年9月开始重建，是项耗资达805万令吉的砂督吊桥重建工程预计在2019年9月竣工。

值得一提是，主办单位也将在本月25日（星期三）下午3时，邀请首长阿邦佐哈里出席在砂督库巴利雅美丹市集举行的砂督吊桥重建动土礼，民众受促前往响应。

砂督吊桥重建工程隶属砂基本设施发展与交通部工程之一，并在公共工程局监督下施工。该吊桥建设也将保持昔日原貌，同时吊桥设施亦会进一步提升，方便船只川行。

砂督吊桥重建工程除了旨在吸引游客外，同时也方便民众日后可以通过该吊桥从砂督徒步越河前往对岸的库巴利雅美丹市集。

新的砂督吊桥全长213米及3米宽的人行走道，该吊桥乃采纳英国建筑标准（BS）设计建设，其建设包括主要塔身以固定吊索，同时，吊桥和楼梯两端乃采用不锈及防腐蚀的钢铁进行建设。

原先的砂督吊桥是于1926年建成开放使用，当时吊桥主要是人行走道和输送自来水管用途，偶尔也有轻型交通工具如脚车、三轮车、电单车等通行。

惟，该座吊桥因不堪岁月洗礼，于1992年正式关闭使用，同时也在2004年10月7日坍塌。直至今年9月开始进行重建。