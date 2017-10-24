首長：確保人民能夠精通 英語列砂官方語言

（本报古晋23日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，单是向学生推动使用英语等各项计划来提升砂拉越英语水平是无法达到前面性的成功，因此也有必要提升职场者英语的重要性，鼓励他们在离校后也必须提升自身英语水平。

他说，根据语言研究员罗伯特·库珀的观点，想要让一个人使用英语，那么就必须让他身处在使用英语为沟通语言的环境中。

”这也是为了砂拉越除了马来文，也将英语列为州的官方语言之一。”

他是在今天上午受邀为2017年砂拉越英语教学研讨会主持开幕礼上，致词时如是发表。

他指出，虽然教育部在提升国内学生英语水平事项上落实了多项举措，不过，我国职场者甚至在籍学生的英语水平却往下掉。

他坦言，砂州学校因为地广人疏的问题，导致教育局面对拨款分配不足的问题影响教育制度。

因此，州政府可以设定一些举措并支持教育部门，包括培训精通语言的教师，同时也需更具创意和创新、提供教学资源及支持课外活动，鼓励学生在辩论、戏剧、演戏比赛和散文比赛等使用英文。

阿邦佐哈里说，今日举行的研讨会是州政府协助教育部的其中一个例子。

他相信，研讨会的结果将有助于州政府实行所要推行的计划和举措。

有鉴于此，他希望，此次研讨会能够激起参与者学习英语的兴趣，并向参与者提供启发性及热衷学习英语重要性所要扮演的角色，以便为砂拉越学生提高英语水平。

较早前，首长说，已故前首长阿德南曾经提起，在《1963年马来西亚协议》上，砂拉越可将英语列为官方语言。因此，他将继续执行该项政策，并确保砂拉越人民能够精通英语。

如今全球已迈向通讯及科技的快速发展及先进，而砂拉越也通过推动数码经济转型，以改变砂拉越的未来。

因此，他希望，所有人民都能够配合砂拉越推动的数码经济，并与全球市场接轨，同时使用高科技的快速发展进入全球市场，而重要的先决条件就是要掌握良好的英语。