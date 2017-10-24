趁受害者母親外出 狼舅公褻玩外甥孫女

嫌犯被警方带回现场，以了解案发经过。

（本报诗巫23日讯）舅公用手指亵玩13岁女童，一名55岁的马来男子被逮捕后延长扣留7天调查。

诗巫警区主任再兰尼助理总监证实，这起针对儿童的性侵案发生在双溪美禄丹章玛林地区一间没有门牌的屋子。警方根据2017年性侵害儿童法令第14（d）条文进行调查。

警方是于昨天晚上7时半左右接到女童母亲的报案，而展开行动将嫌犯逮捕归案。

报案的马来妇女是一名家庭主妇，受害者是她的女儿。她万万没有想到自己的舅舅会对目前年仅13岁8个月大的女儿下手。

该名批着羊皮的狼舅公是一名劳工，今日他被警方带上法庭申请延长扣留7天，以进一步调查。

根据了解，昨天傍晚时半左右，女童的母亲出外购买家庭生活用品，将女儿及一名3岁大的孙子留在家中。

半个小时后，女童的母亲回到家中，发现女儿在哭泣，并诉说当母亲出去时，舅公胡先便到家中来，还进入女童的房间。

女童指舅公强力脱下她的裤子，将他的手指插入她的私处抽插了数下，她极力反抗，然而却无力阻止。

马来妇女听了女儿的哭诉后怒火三丈，随后到中央警局报案。

根据警方的调查，这名舅公经常会到女童的家中走动来往，和女童一家很熟悉。

女童在问话中表示，当母亲外出购物时，舅公来到他们家里。女童和3岁的侄子当时在楼上准备课业。

嫌犯进入屋里，直接上楼，询问女童其他家庭成员的去处。

完全没有戒心的女童告诉舅公，只有她和侄子在家中时，嫌犯便踏入房间并锁上房门。

女童觉得不妥，企图起身要离开房间，但是被嫌犯抓住，拉向床铺，脱下她的裤子与内裤，随即女童觉得私处非常疼痛而哭泣，当时嫌犯是用手指侵犯她。女童在挣扎中一度将嫌犯踢到摔倒一边，嫌犯起身后便离开屋子。

警方接获马来妇女的报案后，随即展开行动成功逮捕嫌犯。而女童则被送往中央医院进行检验。

诗巫警区主任再兰尼助理总监说，嫌犯也被带往医院抽取血液样本比对脱氧核糖核酸（DNA）。嫌犯在扣押期满后将被正式提控。