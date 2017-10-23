泰國曼谷召開 第十四屆世界中醫藥大會

（曼谷22日综合电）第十四届世界中医药大会暨“一带一路”中医药文化周21日在泰国曼谷开幕，来自30多个国家和地区约1000名专家学者及嘉宾与会。

由世界中医药学会联合会主办、泰国中医师总会承办的本届大会，以“助力 一带一路 ，服务民众健康”为主题，旨在加强和推动中医药学的国际学术交流，加快中医药现代化、国际化、标准化的进程。

世界中医药学会联合会主席佘靖在开幕式上介绍了该会14年的建设成果。她表示，目前世界中医联有来自全球五大洲67个国家和地区的253个团体会员和150余个分支机构，已与世界卫生组织建立了官方工作关系，并成为国际标准化组织的A级联络单位、联合国教科文组织认证的非物质文化遗产保护咨询机构。

中国国家中医药管理局副局长马建中在致辞中表示，中国政府高度重视中医药“走出去”，并采取措施推动中医药海外发展。他就深化大会主题提出几点倡议：一是充分发挥传统医学在健康保健方面的作用；二是切实开展中医药国际交流与合作；三是推动中医药国际标准的制定。

此次为期两天的会议期间，与会代表将围绕大会主题，就中医基础理论与临床研究新进展，中药研究开发与应用、道地药材与濒危珍稀动植物保护，针灸推拿研究与实践，中医手法流派的传承与发展，中医药国际标准化、信息化研究，中医药文化与非物质文化遗产保护，中医药服务贸易理论研究与实践及经验交流，中医药立法、教育、医疗、科学研究在世界各国的发展态势及前景，中西医结合研究等进行研讨，分享学术成果。