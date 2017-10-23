首页 新闻 国际新闻 智能駕駛培訓 六年後啟用

智能駕駛培訓 六年後啟用

发布于 October 23, 2017

（新加坡22日综合电）星国将于2021年起试用智能驾驶培训车道，利用摄像和感应技术评估驾驶员的学习进度和驾驶能力，提高学员的学习效率。这将是东南亚首个智能培训车道。
这个智能驾驶培训车道（Intelligent Driving Circuit）将设在新加坡安全驾驶中心内，并可用于学车和考车环节。这也意味，日后在智能培训车道里进行的相关考核，考官或无需坐在车里。
经测试后，这个智能培训车道预计在2023年正式启用。
内政部长兼律政部长尚穆根是于昨天在新加坡公路安全理事会晚会上宣布这项消息。
他说，在学车和考车的过程中使用科技有助提高课程效率和生产力。学员也不再受拘于中心现有的工作时间，而是能更灵活地安排上课学车，大幅缩短整个课程所需时间。
另外，到了2019年，所有新的驾驶学员都得进行电脑模拟练习，在安全和受控的环境中学习防御驾驶技术。尚穆根透露，星国三所驾校明年2月起将试行这项计划。
除了上述措施，交警和公路安全理事会也与资讯通信媒体发展局（IMDA）联手，采用虚拟实境展开公共教育，在不危及人身安全的前提下，让公路使用者置身“险境”，由此提高他们的公路安全意识。
星国公路虽然越来越繁忙，但过去10年里命丧公路的人数减少了30％。不过，当局尤其关注公路上较易受伤的一群，例如摩托车骑士。每年命丧公路的摩托车骑士就有约5000名。
尚穆根说，除了政府与业者联手推出的多项公路安全措施，本地也需打造优雅的公路使用文化。他提醒驾车者开车时与前方车辆保持安全距离，在切换车道时也记得亮起信号灯。
“如果我们能在更大程度上贯彻这样的文化，我们的社会将更安全，公路安全文化将改善，公路意外也会减少。”

  • ent06

    “認識時她還沒整型” 羅志祥首揭認愛周揚青真相

    罗志祥（小猪）和中国网红女友周扬青交往2年多，感情甜蜜稳定，但女友整型一事屡被网友拿来说嘴，更有人说她是靠变脸过的美貌吸引小猪，对此，小猪首松口爆真相“我认识她时，她还没整型。” …
    October 23, 2017
    0 second read
  • ent05

    亞洲唯一 防彈少年登影響力名人威到爆

    韩国夯团防弹少年团（BTS）昨结束两天在林口体育馆举办的演唱会，立刻传出好消息。他们被美国《US Weekly》杂志选为“最有影响力名人榜”的第14名，也是亚洲唯一上榜的人，人气旺…
    October 23, 2017
    4 second read
  • ent01

    愛犬咬死人累新劇收視跌 始源被要求退出反省

    韩国男团Super Junior（SJ）成员崔始源的法国斗牛犬Bugsy日前在电梯内咬伤邻居兼著名餐厅“韩一馆”的代表金某，金某6天后因败血症离世。虽然始源及其父事后在网上先后道歉…
    October 23, 2017
    4 second read
载入更多相关文章

  • 泰國曼谷召開 第十四屆世界中醫藥大會

    （曼谷22日综合电）第十四届世界中医药大会暨“一带一路”中医药文化周21日在泰国曼谷开幕，来自30多个国家和地区约1000名专家学者及嘉宾与会。 …
    October 23, 2017
    0 second read
  • 泰国王室与政府为已故国王蒲美蓬举行火化葬礼演练，护灵队伍护送室灵车，自大皇宫以送灵步伐移动至皇家田广场的火化亭。

    泰王蒲美蓬葬禮 移靈演練莊嚴隆重

    （曼谷22日综合电）泰国王室今天为已故国王蒲美蓬火化葬礼举行最后一次移灵演练。葬礼预定25日正式举行，一连举行5天。 …
    October 23, 2017
    3 second read
  • gg17

    推動新型電子付款普及化 德士司機明年接受數碼培訓

    （新加坡22日综合电）本地多家德士公司已陆续推出新型电子付款方式，但不少德士司机因对新科技不熟悉而有所排斥，不大愿意接受这类电子付款。有鉴于此，“技能创前程数码简介”培训计划将致力…
    October 23, 2017
    6 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭