智能駕駛培訓 六年後啟用

（新加坡22日综合电）星国将于2021年起试用智能驾驶培训车道，利用摄像和感应技术评估驾驶员的学习进度和驾驶能力，提高学员的学习效率。这将是东南亚首个智能培训车道。

这个智能驾驶培训车道（Intelligent Driving Circuit）将设在新加坡安全驾驶中心内，并可用于学车和考车环节。这也意味，日后在智能培训车道里进行的相关考核，考官或无需坐在车里。

经测试后，这个智能培训车道预计在2023年正式启用。

内政部长兼律政部长尚穆根是于昨天在新加坡公路安全理事会晚会上宣布这项消息。

他说，在学车和考车的过程中使用科技有助提高课程效率和生产力。学员也不再受拘于中心现有的工作时间，而是能更灵活地安排上课学车，大幅缩短整个课程所需时间。

另外，到了2019年，所有新的驾驶学员都得进行电脑模拟练习，在安全和受控的环境中学习防御驾驶技术。尚穆根透露，星国三所驾校明年2月起将试行这项计划。

除了上述措施，交警和公路安全理事会也与资讯通信媒体发展局（IMDA）联手，采用虚拟实境展开公共教育，在不危及人身安全的前提下，让公路使用者置身“险境”，由此提高他们的公路安全意识。

星国公路虽然越来越繁忙，但过去10年里命丧公路的人数减少了30％。不过，当局尤其关注公路上较易受伤的一群，例如摩托车骑士。每年命丧公路的摩托车骑士就有约5000名。

尚穆根说，除了政府与业者联手推出的多项公路安全措施，本地也需打造优雅的公路使用文化。他提醒驾车者开车时与前方车辆保持安全距离，在切换车道时也记得亮起信号灯。

“如果我们能在更大程度上贯彻这样的文化，我们的社会将更安全，公路安全文化将改善，公路意外也会减少。”