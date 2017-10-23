泰王蒲美蓬葬禮 移靈演練莊嚴隆重

泰国王室与政府为已故国王蒲美蓬举行火化葬礼演练，护灵队伍护送室灵车，自大皇宫以送灵步伐移动至皇家田广场的火化亭。

（曼谷22日综合电）泰国王室今天为已故国王蒲美蓬火化葬礼举行最后一次移灵演练。葬礼预定25日正式举行，一连举行5天。

金碧辉煌的马车、骏马和身着明亮军装的军人纵队，穿越曼谷旧市区，展现出细心规画的盛大场面，向这位被誉为“国家的灵魂”的前国王致敬。

据媒体报导， 在支撑泰国强大王室的佛教仪式、王室礼仪和社会层级引领下，这场精心制作的火葬仪式，对于在位70年赢得无数民心的蒲美蓬国王（Bhumibol Adulyadej）而言，再适当也不过了。

蒲美蓬国王一年前驾崩，享寿88岁，使得泰国全国陷入哀伤之中。泰国上下衔哀筹备数月之久，火化葬礼将于25日正式举行，一连举行5天。

葬礼将在曼谷大皇宫外一座全新打造的金碧辉煌火化亭举行，届时还有大规模游行、文化表演和佛教仪式在四周进行。

数以千计的泰国民众身穿黑衣前来瞻仰今天的移灵演练，目睹移灵队伍将蒲美蓬棺椁移至火化亭。正式的移灵将于26日举行。

移灵队伍头戴叠伞在曼谷历史久远的心脏地区高视阔步击鼓前进，民众得以目睹古代服饰丰富展现，从炫耀的蓝色头盔、刺绣红帽到白尖帽，众人啧啧称奇。

泰国军政府领袖帕拉育将军（Prayut Chan-O-Cha）与蒲美蓬国王的女儿诗琳通公主（Sirindhorn）亦在移灵队伍之列，在炎热天气下前进。