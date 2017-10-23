推動新型電子付款普及化 德士司機明年接受數碼培訓

（新加坡22日综合电）本地多家德士公司已陆续推出新型电子付款方式，但不少德士司机因对新科技不熟悉而有所排斥，不大愿意接受这类电子付款。有鉴于此，“技能创前程数码简介”培训计划将致力在明年内为1000名德士司机进行培训，推动新型电子付款方式的普及，为乘客带来更多便利。

精深技能发展局本月初正式推出“技能创前程数码简介”全国培训计划（SkillsFuture for Digital Workplace），让国人掌握基本数码知识，以便融入转型中的职场与经济。

德士服务是迅速老龄化的行业之一，本地目前共有2万5000多名德士司机，当中一半已年满55岁。许多年长司机因为不熟悉新科技，而不懂得如何使用新的付款方式，以及一些有助于他们工作的手机应用。

全国德士师傅协会因此与职总恒习私人有限公司以及共和理工学院合作，为德士司机量身打造技能创前程数码简介课程，协助他们消除对新科技的恐惧。

会长王添坤受访时指出，许多年长的德士司机因为较少接触新科技，而莫名地感到恐惧。他们并非不会使用电子转账等新付款方式，而是因恐惧而不愿尝试。

他说：“如今越来越少乘客在路边召德士和使用现金付款，在人人都转向手机应用和电子付款的数码时代里，德士司机如果仍不愿改变，就难以继续维持生计。因此协会希望这项课程可以作为一个起跑点，让他们有勇气去尝试更多不同的新科技。”

这项针对德士司机的培训课程于今年7月率先试行，目前已有60人完成训练，第二批学员昨天结业。德士师傅协会、职总恒习及共和理工学院有意扩大计划，预计明年内将有另外1000名德士司机在计划下受训。

在为期两天的课程中，职总恒习的培训员会负责讲课，共和理工学院学生从旁指导，协助德士司机下载和学习使用PayNow和Parking.sg（数码停车）等有助他们工作的手机应用。

70岁的王元君是受训者之一，他在上课前完全不会使用手机应用，因此面对其他同行的竞争时格外吃亏。如今，他已懂得如何使用简单的手机聊天应用，下来也将尝试使用PayNow电子付款，以及Grab和优步等召车应用。

他受访时说：“我原本以为手机应用很难用，但上课后发现比想象中简单许多。课程让我有信心去摸索新的手机应用，过程中我也不知不觉地渐渐上手。”