首页 新闻 国际新闻 推動新型電子付款普及化 德士司機明年接受數碼培訓

推動新型電子付款普及化 德士司機明年接受數碼培訓

发布于 October 23, 2017
gg17

（新加坡22日综合电）本地多家德士公司已陆续推出新型电子付款方式，但不少德士司机因对新科技不熟悉而有所排斥，不大愿意接受这类电子付款。有鉴于此，“技能创前程数码简介”培训计划将致力在明年内为1000名德士司机进行培训，推动新型电子付款方式的普及，为乘客带来更多便利。
精深技能发展局本月初正式推出“技能创前程数码简介”全国培训计划（SkillsFuture for Digital Workplace），让国人掌握基本数码知识，以便融入转型中的职场与经济。
德士服务是迅速老龄化的行业之一，本地目前共有2万5000多名德士司机，当中一半已年满55岁。许多年长司机因为不熟悉新科技，而不懂得如何使用新的付款方式，以及一些有助于他们工作的手机应用。
全国德士师傅协会因此与职总恒习私人有限公司以及共和理工学院合作，为德士司机量身打造技能创前程数码简介课程，协助他们消除对新科技的恐惧。
会长王添坤受访时指出，许多年长的德士司机因为较少接触新科技，而莫名地感到恐惧。他们并非不会使用电子转账等新付款方式，而是因恐惧而不愿尝试。
他说：“如今越来越少乘客在路边召德士和使用现金付款，在人人都转向手机应用和电子付款的数码时代里，德士司机如果仍不愿改变，就难以继续维持生计。因此协会希望这项课程可以作为一个起跑点，让他们有勇气去尝试更多不同的新科技。”
这项针对德士司机的培训课程于今年7月率先试行，目前已有60人完成训练，第二批学员昨天结业。德士师傅协会、职总恒习及共和理工学院有意扩大计划，预计明年内将有另外1000名德士司机在计划下受训。
在为期两天的课程中，职总恒习的培训员会负责讲课，共和理工学院学生从旁指导，协助德士司机下载和学习使用PayNow和Parking.sg（数码停车）等有助他们工作的手机应用。
70岁的王元君是受训者之一，他在上课前完全不会使用手机应用，因此面对其他同行的竞争时格外吃亏。如今，他已懂得如何使用简单的手机聊天应用，下来也将尝试使用PayNow电子付款，以及Grab和优步等召车应用。
他受访时说：“我原本以为手机应用很难用，但上课后发现比想象中简单许多。课程让我有信心去摸索新的手机应用，过程中我也不知不觉地渐渐上手。”

  • 泰国王室与政府为已故国王蒲美蓬举行火化葬礼演练，护灵队伍护送室灵车，自大皇宫以送灵步伐移动至皇家田广场的火化亭。

    泰王蒲美蓬葬禮 移靈演練莊嚴隆重

    （曼谷22日综合电）泰国王室今天为已故国王蒲美蓬火化葬礼举行最后一次移灵演练。葬礼预定25日正式举行，一连举行5天。 …
    October 23, 2017
    3 second read
  • 长达51天的“释放安华，拯救大马”运动正式启动，依沙亚与团队完成威省站后与党员及领袖们合影。

    依沙亞：表達釋放安華意願 殘疾人51天苦行絕食

    （大山脚22日讯）残疾社运人士依沙亚相信，残障人士也能做出很大的贡献，甚至能动摇政府，呼吁人民群起表达释放安华的意愿。 由依沙亚发起的51天“释放安华，拯救大马”苦行绝食运动周六上…
    October 23, 2017
    0 second read
  • 目前，搜寻单位仍积极找寻另4个遭活埋者的位置，包括27岁本地华裔男子工程师 YUAN KOOK WERN。 这起土崩惨剧是于周六上午8时45分发生。原本的消息指有14人遭活埋，如今随着证实有3人在事发时成功逃生后，罹难人数已减至11人。 据消拯队消息指出，至今已确认了有7名死者，包括2名孟加拉籍、2名缅甸籍、2名印尼籍工友，至于第7名死者遗体是于周日上午9时56分确认，其身份有待证实。 截稿为止，6名死者的遗体已成功挖掘出来，并送往槟城医院太平间停放，至于第7个死者的遗体仍未出土。 在现场的槟州秘书拿督斯里法力占指出，搜救队是于上午9时50分发现第7具遗体，但碍于土质较为潮湿和有多重障碍物，如铁枝和一些建筑材料，所以导致挖掘第7个死者遗体的过程受阻。 搜救队在发现第7个死者时，仅见到遗体半身，因此必须使用机械及人工交替处理的方式，慢慢地排除障碍物。 另一方面，布城消拯总部行动助理主任艾德文指出，目前消拯队在搜救时所面对的最大挑战，就是在进行搜救时，松软的土质会陷下，令整个搜救行动有所阻碍，所以将会增加罗里班次，移走1000吨的泥土以方便搜救行动。 他也证实，原本搜救名单里有14名罹难者已下调至11人，因为其中3人已成功自行逃生。 据知，逃生者分别是1名缅甸籍和2名孟加拉籍工友，他们的眼部和身体部分部位皆受伤，不过他们在入院接受门诊治疗后就失联。 出动222人搜寻 搜寻行动总动员222人参与。东北县警区主任安华奥玛助理总监指出，此次参与搜救行动共有222人参与，人员分别来自警方、消拯队、民防拯救部队。 他也说，由于周日的天气良好，搜救单位尽可能，可在今日内将所有罹难者搜寻出来。 孕妻苦等不到夫归 已孕3个月的印尼籍妻子在现场苦等，盼不到丈夫归来。 其中一名失踪者巴基斯坦籍阿里拉萨（23岁）的妻子诺艾里（33岁）受询时指出，其丈夫是非常文静的人，但在事发的3天前显得异常安静，而且不吃平时爱吃的菜肴。她接获丈夫遭土崩掩埋的噩耗，至今尚未寻获。 她说，丈夫在该工地工作仅有1个月，他们是于今年6月结婚，已有3个月身孕。她在现场苦等搜救队伍许久，但一直没有丈夫的消息。

    7人確認死亡3逃生 4人仍在搜索中

    （槟城22日讯）丹绒武雅可负担房屋建筑工地土崩现场，已确认7人死亡，此外拯救单位也证实，事发时有3人成功逃生，因此搜寻名单已从14人下调至11人。 …
    October 23, 2017
    2 second read
载入更多相关文章

  • 泰國曼谷召開 第十四屆世界中醫藥大會

    （曼谷22日综合电）第十四届世界中医药大会暨“一带一路”中医药文化周21日在泰国曼谷开幕，来自30多个国家和地区约1000名专家学者及嘉宾与会。 …
    October 23, 2017
    0 second read

  • 智能駕駛培訓 六年後啟用

    （新加坡22日综合电）星国将于2021年起试用智能驾驶培训车道，利用摄像和感应技术评估驾驶员的学习进度和驾驶能力，提高学员的学习效率。这将是东南亚首个智能培训车道。 …
    October 23, 2017
    2 second read
  • 泰国王室与政府为已故国王蒲美蓬举行火化葬礼演练，护灵队伍护送室灵车，自大皇宫以送灵步伐移动至皇家田广场的火化亭。

    泰王蒲美蓬葬禮 移靈演練莊嚴隆重

    （曼谷22日综合电）泰国王室今天为已故国王蒲美蓬火化葬礼举行最后一次移灵演练。葬礼预定25日正式举行，一连举行5天。 …
    October 23, 2017
    3 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭