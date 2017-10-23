達官顯要各界好友吊唁 逾千人送別楊忠禮

（吉隆坡22日讯）杨忠礼集团创办人丹斯里杨忠礼今日举殡，数千亲朋好友及达官贵人齐送行，安葬在汝来孝恩园。

杨忠礼家属于上午10时，在丧府进行一场追思及告别仪式，逾千人出席，其中包括杨老先生生前好友台湾前副总统夫人朱俶贤、IOI集团主席丹斯里李深静、金狮集团主席丹斯里钟廷森、时尚界鞋王丹斯里周仰杰（JIMMY CHU）等人。

兴华中学董事会、家教协会及学生代表为逝者灵柩进行覆盖校旗仪式，以表彰他为兴中至今的付出及贡献。

据了解，灵车队伍于下午1时许，从丧府进入吉隆坡市区，途经敦拉萨路和武吉免登区与杨忠礼机构相关建筑，在告别杨忠礼机构总部大厦后，接着前往孝恩园举行的安葬仪式。

杨忠礼的家属从周四（19日）至周六（21日）晚上8时30分期间，在丧府举行瞻仰仪式，政经文教界人士皆前来吊唁。 杨忠礼于本月18日与世长辞，享年88岁，他与遗孀潘斯里陈开蓉育有5子2女，分别是丹斯里杨肃斌、拿督杨肃坚、拿督杨肃宏、拿督斯里杨肃祥、拿督杨肃佳、拿督杨淑敏及拿督杨淑卿。 杨忠礼于1929年出生，他白手起家创办的杨忠礼机构（YTL Corporation），旗下公司业务遍布新加坡、英国、中国、澳洲、日本等多个国家，范围包括房地产、酒店、能源、通讯和基础设施、业务建筑，是大马十大富豪之一。