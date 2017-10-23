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依沙亞：表達釋放安華意願 殘疾人51天苦行絕食

发布于 October 23, 2017
长达51天的“释放安华，拯救大马”运动正式启动，依沙亚与团队完成威省站后与党员及领袖们合影。
长达51天的“释放安华，拯救大马”运动正式启动，依沙亚与团队完成威省站后与党员及领袖们合影。

（大山脚22日讯）残疾社运人士依沙亚相信，残障人士也能做出很大的贡献，甚至能动摇政府，呼吁人民群起表达释放安华的意愿。
由依沙亚发起的51天“释放安华，拯救大马”苦行绝食运动周六上午正式启动，他与团队从威北泊淡出发，途径日落斗哇、峇眼、大山脚至峇东埔国会议员服务中心结束。
他傍晚抵达威省终点站后表示，残疾人士尚且能以绝食51天的方式要求释放安华，若每个人能集合力量，拯救国家未来就有希望。
他说，有战斗必会有牺牲，他必须这么做以号召人民传达释放安华的诉求，也为了子孙和国家的未来。
“安华若是自私的人，他大可携带家人离开马来西亚，到国外生活，不过他没有这么做，而是留下来为人民奋斗，若安华一家能为了国家的未来做出如此牺牲，我们为何不能为他争取释放？”
他说，人民的未来和权力都在自己手中，应该勇敢站出来拯救国家，而非害怕自己投选出来的政府。
以依沙亚为首的51天绝食苦行运动继槟城之后，将会前往吉打、霹雳、吉兰丹、登嘉楼、彭亨、柔佛、马六甲、森美兰及雪兰莪，最终在12月9日抵达吉隆坡。
依沙亚表示，他将会号召950万民众身穿黑衣在吉隆坡参与集会，要求释放安华。
槟州议长兼武吉淡汶州议员高级拿督刘子健表示，安华的肩伤日益严重，虽然家人正在寻找医生，但希望政府能让安华得到治疗的权利。
依沙亚也移交活动旗帜予公正党各区部，希望各区部将其悬挂起来。出席者尚有峇东埔支部主席阿敏、马章武莫州议员李凯伦、武吉丁雅州议员王敬文及各区部及支部代表。

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