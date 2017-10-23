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林冠英：調查報告出爐前 施工承包商列黑名單

发布于 October 23, 2017

（槟城22日讯）槟州首长林冠英宣布，针对这起造成11人活埋的土崩意外，相关的建筑工程负责施工承包商将被槟岛市政厅列入黑名单，直到州元首调查委员会调查报告出炉。
他也说，在调查委员会完成其调查工作及发表报告之前，有关发展商不被允许继续在上述可负担房屋的工地动工。至于有关承包商，连同直接涉及工程的顾问专家，也将被槟岛市政厅列入黑名单，直到调查委员会调查结果出炉。
“槟岛市政厅也已接获指示，立即对建筑工地进行勘察，并采取行动，特别是与山坡有关的工程，以确保相关单位遵守安全指南，不只是建筑安全，还包括结构稳定性。”
林冠英也感谢多个搜寻单位，包括消拯局、天灾特别拯救队（SMART）、民防部队、警方、地方政府及佛教组织慈济，在搜寻拯救工作上给予的援助。“我们也感谢公众的关心，希望他们可以给予受影响家庭空间，让他们为骤逝的亲人哀悼，也让搜寻单位在无碍下进行。”
他表示，建筑工地肯定是有过失之处，因为过去几天并没有下雨足以导致滑坡。他强调，虽然大家不愿意揣测，但仍然强烈怀疑当中存有专业失守、监督不当及违反安全规则之嫌。

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