7人確認死亡3逃生 4人仍在搜索中

目前，搜寻单位仍积极找寻另4个遭活埋者的位置，包括27岁本地华裔男子工程师 YUAN KOOK WERN。 这起土崩惨剧是于周六上午8时45分发生。原本的消息指有14人遭活埋，如今随着证实有3人在事发时成功逃生后，罹难人数已减至11人。 据消拯队消息指出，至今已确认了有7名死者，包括2名孟加拉籍、2名缅甸籍、2名印尼籍工友，至于第7名死者遗体是于周日上午9时56分确认，其身份有待证实。 截稿为止，6名死者的遗体已成功挖掘出来，并送往槟城医院太平间停放，至于第7个死者的遗体仍未出土。 在现场的槟州秘书拿督斯里法力占指出，搜救队是于上午9时50分发现第7具遗体，但碍于土质较为潮湿和有多重障碍物，如铁枝和一些建筑材料，所以导致挖掘第7个死者遗体的过程受阻。 搜救队在发现第7个死者时，仅见到遗体半身，因此必须使用机械及人工交替处理的方式，慢慢地排除障碍物。 另一方面，布城消拯总部行动助理主任艾德文指出，目前消拯队在搜救时所面对的最大挑战，就是在进行搜救时，松软的土质会陷下，令整个搜救行动有所阻碍，所以将会增加罗里班次，移走1000吨的泥土以方便搜救行动。 他也证实，原本搜救名单里有14名罹难者已下调至11人，因为其中3人已成功自行逃生。 据知，逃生者分别是1名缅甸籍和2名孟加拉籍工友，他们的眼部和身体部分部位皆受伤，不过他们在入院接受门诊治疗后就失联。 出动222人搜寻 搜寻行动总动员222人参与。东北县警区主任安华奥玛助理总监指出，此次参与搜救行动共有222人参与，人员分别来自警方、消拯队、民防拯救部队。 他也说，由于周日的天气良好，搜救单位尽可能，可在今日内将所有罹难者搜寻出来。 孕妻苦等不到夫归 已孕3个月的印尼籍妻子在现场苦等，盼不到丈夫归来。 其中一名失踪者巴基斯坦籍阿里拉萨（23岁）的妻子诺艾里（33岁）受询时指出，其丈夫是非常文静的人，但在事发的3天前显得异常安静，而且不吃平时爱吃的菜肴。她接获丈夫遭土崩掩埋的噩耗，至今尚未寻获。 她说，丈夫在该工地工作仅有1个月，他们是于今年6月结婚，已有3个月身孕。她在现场苦等搜救队伍许久，但一直没有丈夫的消息。

（槟城22日讯）丹绒武雅可负担房屋建筑工地土崩现场，已确认7人死亡，此外拯救单位也证实，事发时有3人成功逃生，因此搜寻名单已从14人下调至11人。

目前，搜寻单位仍积极找寻另4个遭活埋者的位置，包括27岁本地华裔男子工程师 YUAN KOOK WERN。

这起土崩惨剧是于周六上午8时45分发生。原本的消息指有14人遭活埋，如今随着证实有3人在事发时成功逃生后，罹难人数已减至11人。

据消拯队消息指出，至今已确认了有7名死者，包括2名孟加拉籍、2名缅甸籍、2名印尼籍工友，至于第7名死者遗体是于周日上午9时56分确认，其身份有待证实。

截稿为止，6名死者的遗体已成功挖掘出来，并送往槟城医院太平间停放，至于第7个死者的遗体仍未出土。

在现场的槟州秘书拿督斯里法力占指出，搜救队是于上午9时50分发现第7具遗体，但碍于土质较为潮湿和有多重障碍物，如铁枝和一些建筑材料，所以导致挖掘第7个死者遗体的过程受阻。

搜救队在发现第7个死者时，仅见到遗体半身，因此必须使用机械及人工交替处理的方式，慢慢地排除障碍物。

另一方面，布城消拯总部行动助理主任艾德文指出，目前消拯队在搜救时所面对的最大挑战，就是在进行搜救时，松软的土质会陷下，令整个搜救行动有所阻碍，所以将会增加罗里班次，移走1000吨的泥土以方便搜救行动。

他也证实，原本搜救名单里有14名罹难者已下调至11人，因为其中3人已成功自行逃生。

据知，逃生者分别是1名缅甸籍和2名孟加拉籍工友，他们的眼部和身体部分部位皆受伤，不过他们在入院接受门诊治疗后就失联。

出动222人搜寻

搜寻行动总动员222人参与。东北县警区主任安华奥玛助理总监指出，此次参与搜救行动共有222人参与，人员分别来自警方、消拯队、民防拯救部队。

他也说，由于周日的天气良好，搜救单位尽可能，可在今日内将所有罹难者搜寻出来。

孕妻苦等不到夫归

已孕3个月的印尼籍妻子在现场苦等，盼不到丈夫归来。

其中一名失踪者巴基斯坦籍阿里拉萨（23岁）的妻子诺艾里（33岁）受询时指出，其丈夫是非常文静的人，但在事发的3天前显得异常安静，而且不吃平时爱吃的菜肴。她接获丈夫遭土崩掩埋的噩耗，至今尚未寻获。

她说，丈夫在该工地工作仅有1个月，他们是于今年6月结婚，已有3个月身孕。她在现场苦等搜救队伍许久，但一直没有丈夫的消息。