聯邦憲法規定 無權脫馬 砂只能爭取 更多自主權

由希望联盟砂中区选举工作委员会举办的“新政府、新希望”论坛，邀请了马来西亚与国际研究所副教授法依沙博士（中）、希联砂中区主席黄培根州议员（右）及署理主席曾宪爵主讲。

（本报诗巫22日讯）“根据联邦宪法规定，砂拉越没有权利脱离马来西亚独立，虽说这是不少砂拉越子民的诉求。故此，现阶段砂人民可以争取的是享有更多自主权，并依据1963年大马建国契约，要求在大马中拥有平等伙伴的关系。”

在昨日举行的“新政府、新希望”论坛上的问答环节，主讲人马来西亚与国际研究所副教授法依沙博士在回应“砂拉越是否有权利要求脱离马来西亚？”的问题时，重申了上述情况。

他说，在脱离马来西亚独立的课题上，全球有许多希望脱离原本国家的地区，例如苏格兰、西班牙加泰隆尼亚、台湾等皆提出独立的诉求，但脱离原本的国家主权是个漫长的程序。

“以苏格兰欲脱离英国独立为例，胥视公投的绝大多数人民意愿，但最终经公投后，大部份苏格兰人民仍愿意留在英国体制内，而未真正独立。”

有鉴于此，法依沙博士强调，现阶段砂拉越人民可以做的，即是争取更多自主权，以及在大马中的平等伙伴关系。“或者这么说，待50年后视国家局势发展和实际情况，倘若真的无法达致理想中的水平，才要求脱离大马独立。”