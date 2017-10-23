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2校學生仰賴通行 當局受促提升徙殖區道路

发布于 October 23, 2017
公正党加拿逸区部主席汤玛斯拉查（左）及该党加拿逸国会选区潜能候选人沙都安纳安崇合影于新闻发布会上。
公正党加拿逸区部主席汤玛斯拉查（左）及该党加拿逸国会选区潜能候选人沙都安纳安崇合影于新闻发布会上。

（本报诗巫22日讯）黄泥路湿滑且缺乏道路安全指示，导致车祸事故频传，公正党加拿逸国会选区潜能候选人沙都安纳安崇呼吁相关单位尽速采取行动，提升加拿逸源源徙殖区（Kanowit Ngunngun）至南溪达（Nangka Dap）地区的道路。
沙都安纳安崇昨日在希望联盟中区选举工作委员会召开的一项新闻发布会上，对本地媒体提到了上述情况。
他强调，当地有2所学校，即南甲达国中及南甲达国小，学生日常往来皆依赖这条道路，故这条长约5公里的道路提升工程，是刻不容缓的重要民生课题。
“目前这条由木山营开辟的黄泥路，对车辆往来构成极大的不便，且不符合道路安全标准。雨天道路泥泞湿滑，仅可供四轮驱动车行驶，一般轿车根本无法往来。”
他说，湿滑的路况与缺乏道路安全指示，也导致许多意外事故发生，例如车辆滑出车道或逆向行驶等。“然而基于当地没有其它道路可供往来，居民们只得使用这条黄泥路，倘若有关当局放任不管，则情况将更趋恶劣。”
“这条黄泥路也是诗巫往加拿逸主要大路旁的支路，一旦遇到雨天无法行驶，人们必须将车辆停放一旁，再通知家人或亲友前来接载，这无形中也提高了道路安全的潜在风险。”
有鉴于此，沙都安纳安崇呼吁有关当局尽速前往视察实际情况，并着手提升这条道路的路况。

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