2017會長杯高球賽 紀永平錢本富稱王

诗巫高再夫球俱乐部队长刘惠平（左2起）、署理会长许长庆、砂拉越高尔夫球协会会长范继福、诗巫高尔夫球俱乐部会长拿督斯里黄永基等在比赛前合影。右1及2为秘书夏忠德与拿督许如豪。

（本报诗巫22日讯）由诗巫高尔夫球俱乐部主办的2017会长杯高尔夫球赛已经圆满结束，纪永平获得净杆A组第一名，而净杆B组则由钱本富称王。

共有27支队伍108位球手竞逐这项常年锦标，比赛由会长拿督斯里黄永基主持开球赛，参赛的贵宾包括砂拉越高尔夫球协会会长范继福与拿督许如豪等。

以下是荣誉榜

净杆A组：

第一名：纪永平

第二名：再尼上校

第三名：陈祥明

第四名：林声洁

第五名：Jeon Jong Gook

净杆B组：

第一名：钱本富

第二名：许景盛

第三名：黄俏方

第四名：陈梅雄

第五名：林成隆

总杆组：

第一名：林顺健

第二名：黄忠安

第三名：许任强

第四名：刘正隆

第五名：黄礼南

宿将组：

第一名：刘巧真

第二名：张公明

第三名：夏忠德

第四名：巴鲁查古安

第五名：黄广辉

贵宾组：

第一名：Jimmy Teo

第二名：范继福

第三名：许长庆

第四名：刘惠平

第五名：刘嘉祯

第六名：拿督许如豪

第七名：陈朝强