占滿市區要道 36花車驚艷汶萊

带着各自特色、设计精美、国内私人与公共与民间团体精心打造的花车，在久违的花游行活动下占满了市区要道为参与苏丹陛下登基50周年活动的民众带来惊艳。

（本报斯市22日讯）带着各自特色、设计精美、国内私人与公共与民间团体精心打造的花车，在久违的花车游行活动下占满了市区要道，今早参与苏丹陛下登基50周年活动的民众带来惊艳。

36部以设计精美的花车结构，展现各自单位特色与文化的花车，今早在游行活动开始前，沿着苏丹路路肩停放之际已非常吸睛，成为了民众们合影的对象。

在游行活动开始之际，花车游行队伍自苏丹路出发后，直接转入奥玛阿里广场，经过皇家看台，向苏丹陛下等更皇室成员与出席操场表演嘉宾，展示各自的精彩美丽之处。

经过皇室看台后游行花车队伍再从广场另一边的出口离开广场，进入挤满人群的市中心阶段。

众多设计别致且精美的花车，在驶入市中心街道后就迎来一些民众的欢呼，或以自拍的方式向花车队伍表示敬礼。

其中造型与色彩鲜明的华社花车设计，也成为许多驻立两路肩，为观看花车游行活动而来之民众拍摄的对象。华社也组织了诸多身穿华族传统服装者，与花车一齐进行游行活动。

许多参与本次花车游行活动的花车都拥有极为精美的设计，包括了苏丹基金会花车等成为了民众的心头好。

在此游行活动，也有11部经特别装饰后，美艳非常的脚车参与这项游行活动，成为了花车游行活动中的另一道风景。