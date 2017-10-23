蘇丹出席與民同樂活動 全國4萬人爭睹風采

汶莱苏丹陛下与汶中表演学生合摄。（黄至平摄）

（本报斯市22日讯）汶莱4县逾万人今聚集于生态走廊，出席汶莱苏丹陛下登基50周年金禧庆典的与民同乐活动。

汶莱苏丹陛下于今早在出席花车游行活动后，在汶莱首相署高级部长皇太子阿穆达迪毕拉、阿都玛立王子、莫默末柏嘉亲王等皇室成员的陪同下到访生态走廊出席与民同乐活动。

逾万名来自汶莱四县的民众在场恭候苏丹陛下的到来，现场可看到汶莱民众一家大小，现场可见汶莱民众对汶莱苏丹陛下的热情。

马来奕华社出席，早上4时就启程前往现场准备。

马来奕海南公会主席兼奕县中华总商会秘书长孔繁慈受访时指出，为出席是项活动，马诗华社特组团出席，逾40人随团到访现场参与盛会。

他指出，为可出席这50年一次的重大盛会，所有马诗随团者都于今日清早醒来准备，并于早上4时许启程前来斯市。

他称，马诗华社民众不计劳苦专程出席体现出奕县华社对苏丹陛下的敬爱。

淡武廊县民众乘舟参与盛会。

淡武廊县的洪秉辉指出淡武廊县与摩拉县有一河之隔，促使他们欲出席是项盛会都必须乘舟渡河前来。

他也表示可参与这50年来一次的盛会让他倍感荣幸，能与苏丹陛下近距离接触更是令人感到这趟出席是值得的。