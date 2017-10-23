帶動旅业經濟效應 聯民推MYY HOPE計劃

（本报美里22日讯）联民党埔奕支部主席蔡金忠披露，经过16周的流动服务，他们听取意见及建议，最关键是美里的经济发展，希望政府能对美里未来旅游发展带来经济效应。

他昨日于百利达2020饮食中心展开的第三轮第1次的流动服务上，如此表示，并向发布该支部推出的“美里的希望（MYY HOPE）”计划。

“什么是MYY HOPE？MYY HOPE是我们对美里的领导者，如何在未来几年里引导美里的发展回到正轨的愿景。这些重点就包括如振振经济，确保基础设施的持续发展，制定保护砂拉越独特性的政策，成为马来西亚合作伙伴的同等地位。”

他说，MYY HOPE所提出的想法和展望，并不意味着与砂政府对美里成为旅游城的愿景相矛盾，更多的是将不完整的版块，投射到美里成为完整的城市“愿景”上。旅游业、教育发展和工业化都可以共同融合，将美里发展成为符合我们城市愿景的“最适宜居住的度假城市”。

蔡金忠声称，MYY HOPE的想法旨在为当前的领导能力和未来领导者带来替代方针，即使在当前国内和国际经济增长放缓的情况下，也能将美里市注入新气息和迈向新高度。

“美里需要在经济和社会方面贡献公平的分配，将砂拉越发展成为发达和现代的适宜居住州属。因此，砂政府和联邦需要在美里进行注资和发展更多项目，让这些项目成为未来能够收割成果并给予国贡献的果子，以期回馈国家当儿，也让国家最大的后盾-人民获得最大的受惠。”

他指出，美里需要经济增长空间，否则人才将会继续流失。青年和经验丰富的专业人士，创新者，企业家以及蓝领公民都渴望谋生，如果面对英雄无用武之地的窘境，在别无选择的情况下，只能离开并寻找更佳和适宜的就业地点，只能选择离乡背井。

“父母总会抱怨自己的孩子不想回到美里上班的日子，如今都成为过去式了。父母现在鼓励孩子们在别处找工作，另寻高就。那么政府能提供什么帮忙呢？”

在推行MYY HOPE计划下，他们也争取在美里设立第二所国际、政府大学，如网络/石油大学。关注科技将符合砂政府将砂拉越发展成国内和国际网络经济强国的政策。

“砂拉越仍然是石油和天然气工业中心，因此这个大学将继续满足国内外对石油工业毕业生的需求。凭借美里作为石油工业中心的悠久历史，知识化人力资源在石油和天然气以及信息和通信技术方面的宝贵资产可以随时供应，从而为当地的美里人创造了良好的就业来源。”

另一方面，蔡金忠认为，在美里设立砂拉越石油与天然气公司（PETROS）总部是合乎逻辑的。

“美里作为生产中心长期担国油公司（PETRONAS），蚬壳石油公司（SHELL）和许多其他国际多元石油和天然气公司的管理中心，培训了业内专业人士，能够为PETROS做出巨大贡献。由此产生的对经济的倍增效应，将再次对美里大有助益。如此一来，可以保住更多人才，而不让人才流失。”

除此之外，他也认为，瓜拉巴南姆河道挖深计划势在必行，才能协助美里发展其产业。

他说明，无论城市的核心行业如何发展，每个城市都需要良好的物流连接。美里拥有成熟和现代化的船舶建造行业，却因瓜拉巴南河道过浅，导致船只面对多种限制。这直接造成了数十亿人失去机会的业务和美里人的就业机会。

他续说，船舶修理，船舶维修，钻机制造和离岸支持服务，仅是部分可提出的项目。这些项目都能为美里人提供技能，半技能和非技能工作机会的部分活动。

“由于物流成本不受瓜拉巴南浅水河口的阻碍，随着瓜拉巴南河口的不断深化，可以恢复发达工业用地即能多达1千150公顷。”

蔡金忠说，增值轻工业将非常适合在瓜拉巴南工业区，由三玛拉鲁（Samalaju）和民都鲁重工厂和原料资源

支援，这也将大大有助于美里的就业机会。

联民党埔奕支部固定在埔奕区16地点设立流动服务站服务民众。欢迎区内居民、商家与民众踊跃前往参与和寻求协助。