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耗資60萬陳華貴爭取撥款 丹絨巴都多用途禮堂 啟用禮

发布于 October 23, 2017
李景胜在众嘉宾见证下，在美里甘榜埔奕丹绒巴都多用途礼堂牌匾上签名。
李景胜在众嘉宾见证下，在美里甘榜埔奕丹绒巴都多用途礼堂牌匾上签名。

（本报美里22日讯）美里甘榜埔奕丹绒巴都多用途礼堂于今日举行落成启用礼，邀请砂旅游、艺术与文化部助理部长拿督李景胜出席主持开幕。
这座多用途礼堂建造工程是联邦政府建设计划，多年前通过前联邦部长丹斯里陈华贵律师向联邦政府争取特别拨款，以协助美里甘榜埔奕丹绒巴都在保留地上建设多用途礼堂，供居民使用。
这座耗资60万令吉的多用途礼堂，于2016年10月31日开始动工，并在2017年4月30日建竣。
拿督李景胜披露，甘榜居民应当和当地的人民代议士合作处理各类民生问题，在大家保持合作、团结的情况下，这才有可能更好的解决问题。
他在致词上表示，美里甘榜埔奕丹绒巴都（Kampung Pujut Tanjung Batu Miri）是骨痛热症病例黑区之一，呼吁居民要尽一份力保持环境卫生，对抗骨痛热症预防胜治疗。此外，在该甘榜吸毒现象相当严重，还经常发生偷椰事件。
李景胜指出，防犯罪案的发生需要各方面的合作，罪案的成因很多，人人都有责任打击罪案，只要从最根本的自己做起，就可减少罪案的发生。
出席者包括卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师、美里市长俞小珊、县长阿都阿兹、梁振林市议员，以及美里甘榜埔奕丹绒巴都村长乌斯马苏莱曼（Usman Sulaiman）等。
在活动中，消拯局第6区代表纳斯尔也移交2个灭火器给该礼堂。

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