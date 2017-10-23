婚姻年數不超過5年 砂年輕夫妻離婚占居多

陈赛明为穆斯林婚姻及精明家长技能活动闭幕礼后，和全体参与者合摄一瞥。

（本报古晋22日讯）根据国民登记局提供数据显示，砂拉越在2010年至2014年共有1万3千270对夫妻申请离婚，穆斯林夫妻占齐总62%，32%为非穆斯林。

穆斯林夫妻申请离婚在2010年有1千511对；2011年1千564对；2012年1千536对；2013年1千739对；2014年1千885对。

至于非穆斯林夫妻申请离婚的在2010年幼793对；2011年916对；2012年1千零39对；2013年1千101对；2014年有1千206对。

砂福利、社会发展、妇女、家庭与儿童发展部部长拿督斯里陈赛明今日下午为穆斯林婚姻及精明家长技能活动闭幕礼上，致词时提及，在众离婚夫中，年轻夫妻占最多，他们年龄介于18岁至40岁。而这些离婚夫妻的婚姻年数不超过5年。

对此，她表示，新婚后的夫妻在第一年至第五年将面对磨合期，如果双方无法在5年内学习夫妻相处之道，便会面临离婚的危险；惟，一旦过了5年大部分就属安全期，双方也已经接受彼此的缺点。

她披露，根据离婚夫妻给予的理由，大部分以两人因性格不合选择分开。

“恋爱时因为太爱对方，即时是不适合都觉得适合，在婚后却无法接受彼此的不足。”

其次为年轻夫妻在婚姻思想上不成熟；第三则是丈夫不负责任；第四是和对方父母生活不和谐；第五为经济问题；第六则是家庭暴力所致。

陈赛明指出，精明家长技能活动非常重要，时下有受教育的父母也可以通过网络的方便上网学习各种技能，同时也可向自己的父母学习育儿和夫妻相处之道等技能。

她也表示，随着通信工艺的发达，社交网站等为人们带来了无边际的世界，因此孩子很容易在网络取得各种资讯，因此委任父母者必须懂得如何教导时下青年，而这也成为了当今父母面对的最大挑战。

陳賽明：有助解決社會問題

家庭架構影響社會和諧

（本报古晋22日讯）砂福利、社会发展、妇女、家庭与儿童发展部部长拿督斯里陈赛明表示，巩固的家庭架构对社会和谐的影响深远，因此，当局希望通过采取各项举措，尤其是获得非政府组织的协助下，能进一步巩固我国，尤其是砂拉越州的家庭架构。

她指出，本身在之前走访美里基层时，社区领袖反映面对的问题，其中最令人担忧的是毒品课题、其次罪案课题、第三则是孩子不受父母管制，并衍生了种种问题如少女未婚怀孕、年轻夫妻离婚率提升。

有鉴于此，在和该部属下妇女局局长召开会议后，他们认为要解决上述社会问题，首要解决方案就是从巩固家庭架构开始。

她说，根据研究显示，和谐、健康的家庭甚少会教育出有问题的孩子；只有大部分的问题孩子，皆来自或拥有破碎的家庭背景。

她称，由于宗教在巩固家庭构造方面有很大的影响，因此有关当局在提供婚姻课程及精明家长技能时，也将其分为非穆斯林和穆斯林来进行。

陈赛明是在今天下午，为穆斯林婚姻及精明家长技能活动闭幕礼上，致词时如是发表谈话。

她希望参与者在之后能与孩子、媳妇、邻居等分项所获得的资讯和技能，让所有人从中受惠，共同为打造和谐的社区努力。