第三度離開 聯手往日宿敵 敦馬暫緩退休對抗巫統

（加央22日讯）希望联盟主席敦马哈迪强调，他第3度离开巫统是为了要对抗巫统。

他自称从首相职位退下后，原以为推选当年提拔他的恩人敦拉萨的孩子上任后可以告老还乡安享晚年，然而纳吉的所作所为让人忍无可忍，他被逼重出江湖，暂缓了退休计划，甚至与政治宿敌安华和林吉祥等人联手合作。

他认为，政治宿敌是小事，挽救国家才是大事。

他是周六晚在玻州亚娄一项挽救大马人民大集会上发表演说时表示曾经多次劝告纳吉不果，才无奈离开巫统，但是这次身负对抗巫统的使命。

他说，纳吉在负债累累后招徕外国投资，除了给地段，也送上各种自主权，据说在这个投资地段上没有大马人可以做工，马币不能用，也不需依据大马法律，这种做法若不制止将毁掉整个国家。

他说，纳吉和巫统一定是怕了希联，因为希联4党统一志标的申请至今沒有回复，没有批准，也没有不批准。

这项人民集会是安排在土著团结党玻州会所前空地举行。主办当局公布有近7000人参与。

希联全国署理主席丹斯里慕尤丁认为，我国已经陷入独立60年来最大的危机，如果没有及时挽救，可能永不翻身。

他说，敦马领导国家22年，带领政府及人民历经风雨路，包括政治及经济上的危机，国家声誉赢得全球赞赏，然而，纳吉的一马基金丑闻爆发后，不但让全国人民负债，也叫全国人民感到羞耻。

希联及土著团结党吉打州主席拿督斯里慕克里说，宪法保障下的民主制度让人民有权力选出诚实，有经验的优秀人选来领导政府，并否决傲慢、滥权，盗取人民钱财的领袖。

他承诺希望联盟在执政后不会出现贪污腐败，而今天的贪污滥权者将被绳之以法。

另一方面，玻州泰裔社会也在集会上呈交700份入党表格予敦马，土著团结党获得泰裔社会的认同被形容为增添该党在玻州的声势。