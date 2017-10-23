加強砂台商旅業經濟發展 李景勝籲宜蘭青商助推廣

美里国际青年商会会长李景发（左2）赠送纪念品给庆典主礼嘉宾拿督李景胜。左起为全国总会长努鲁胡达及筹备会主席廖秀云。

（本报美里22日讯）砂旅游、艺术与文化助理部长拿督李景胜促请台湾宜兰国际青年商会协助推广砂拉越的旅游景点，进而推广美里的旅游业。

“在砂拉越目前拥有30多个国家公园旅游景点，包括在古晋、美里、诗巫等全砂各地，而且砂拉越向来是以大自然生态及丰富文化而闻名世界，并非是人造景点。”

他说，部分在外国的旅游景点是高楼大厦的建筑物等，在砂拉越一片热带雨林的大自然州属，这包括闻名遐迩的世界自然遗产姆鲁山国家公园内，拥有丰富的自然资源，每年吸引大批中外游客前来观光和欣赏大自然的美。

也是青商参议员的李景胜是于今日受邀出席美里国际青年商会举办的创会55周年庆典暨与台湾宜兰国际青年商会姐妹会续约仪式午宴致词时，这么表示。

他希望来自台湾的宜兰国际青年商会姐妹会，协助砂拉越加强推广商业、教育及旅游及各个领域的发展，借助青年商会可以带更多的青商会员或游客来到砂拉越、美里等地旅游。

“来自台湾或外地的中学生、大学生，也可以来到我们这个热带雨林景点的州属的大自然环境进行户外考察及学习。”

李景胜称，砂拉越在主打朝向数码经济发展领域迈进，因此也希望来自台湾的青年商会能够协助加强在这方面的商业及经济发展，加强台湾与砂拉越的经商潜能。

他表示，今年是台湾宜兰国际青年商会与美里国际青年商会缔结姐妹会进入第3年，希望两会继续保持友好的联系，加强双方的互助，协助带动两地的商机发展。

他也赞扬马来西亚国际青商会总会长努鲁胡妲的领导，带领全国各地的青年商会在多个不同领域为社会付出贡献。

另一方面，努鲁胡妲表示，今年的第42届马来西亚国际青年商会会员大会成功举行，全国各地的会员们都踊跃出席参与响应，使到大会顺利的举行。

她对青年商会会员们积极参与所有活动感到欣慰，尤其是发现许多的卸任会长都还在积极的参与，从中可以指导及协助年轻一代在领导及学习方面的才能。