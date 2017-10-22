首页 娱乐新闻 愛犬咬死鄰居 胞妹照為Bugsy慶生 崔始源靈堂痛哭 獲家屬原諒

愛犬咬死鄰居 胞妹照為Bugsy慶生 崔始源靈堂痛哭 獲家屬原諒

发布于 October 22, 2017
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Super Junior（SJ）成员崔始源，饲养了一头法国斗牛犬Bugsy，并经常在社交网站分享合照，但近日有传Bugsy咬伤崔始源的邻居，后者入院后更因并发症感染及败血症而死亡，虽然崔始源及其家人先后在社交网站发道歉声明，但此事引起网民议论纷纷，认为崔家并未有管理好宠物，即使受害者家属表明不欲追究及拒绝任何赔偿，崔始源为免事件继续发酵，已把社交网站上跟爱犬的所有合照删除。

急删所有狗照
始源与崔父对此事件公开发声后，使该新闻立刻登上韩网搜寻榜首，引发网友正反两极热议，更有人发现，金男过世当天，崔始源的妹妹竟仍在替爱犬庆祝生日，并晒出她抱着狗在蛋糕前的照片，并写下：“Bugsy birthday Oct 3，2017”，对于狗狗咬伤人似乎没有愧疚之意。可能为免事情闹大，始源胞妹随即删除照片；过往经常在社交网络分享与爱犬合照的始源，亦把IG及Twitter上所有Bugsy照片全部铲走。
金姓邻居胞姐昨日接受韩媒访问，声称与崔家关系一直良好，怪责他们亦不能让死者复生，“我们只想静静哀悼，我们没计划向崔家采取任何法律行动，或要求任何赔偿。”
她更说，姨甥跟崔始源年龄相若，不想破坏这些年轻人的前途。她更透露，崔始源曾多次上门道歉，“他甚至在灵堂痛哭，所以我已原谅了他。”

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