促公平競爭 印尼再修網約車規則

（雅加达21日综合电）政府颁布网约车新规则。该规则是有关网约车管理的2017年第26号交通部长条例的修订。

此前，交通部门与一些方面做公开考试讨论最高法院对2017年第26号交通部长条例的裁决延续。该新条例是由海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹、交通部长布迪卡利亚苏玛迪 、信息与通讯部长鲁迪安塔拉与交通警察大队队长Royke Lumowa所颁布。

该规则至少强调9个要点，如计程表、车费、运营区域、配额/要求规划，拥有最低5辆车的条件、汽车所有权证明、机动车号码标志的住所、类型测试注册证书（SRUT）和涂抹器角色。鲁胡特在雅加达中部交通部门举行新闻发布会时说：“我们想看到平衡，不可能想自己赢，我已与Gojek和Uber谈过，都是为了秩序一起，不要出现社会动荡，9个项目被一致同意并解释。”

布迪希望，透过该新规则，将有传统出租车和网约车的公平与健康竞争。交通部陆路运输总署暂摄署长Hindro Surahmat补充说，网约车规定使用贴纸，以便与其他私家车辆区分开来。网约车司机亦须获得公共驾驶执照。

网约车公司作为运输管理，也规定提供保险，包括义务费与承运人责任。网约车公司也规定提供访问给陆路运输总署、机关主任、省长、县长、市长，符合其权威。

Hindro说：“该部长规则将从2017年11月1日开始生效。”