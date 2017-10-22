告別情色改推購物 泰國入境女遊客人數首超男性

曼谷市中心著名的四面佛坛香火鼎盛，前去烧香祈福的人很多是海外游客，尤其是女性。

（曼谷21日综合电）泰国色情业发达，到泰国的外国游客一向以男性居多，可是近年情况有了改变，去年入境泰国的女旅客人数更第一次超越男性。

泰国旅游部的资料显示，2016年，在3200万人次的抵境游客当中，52％是女性；2015年女性游客的占比是48%，2012年为42%。

女游客首次超越男游客，这对泰国当局而言是个利好消息。泰国自上世纪六七十年代成为美国水兵的寻欢好去处之后，情色旅游业蓬勃发展。近年来，泰国当局不再以情色旅游业为重点，而是促销泰国的购物乐、海滩和庙宇，希望扩大客源。

泰国旅游部长瓦他那朗恭坦言：“以前到泰国旅游的女性没那么多，因为她们以为我们是个肉欲横流的廉价旅游目的地，不过现在女游客多了起来，这表示我们塑造的新形象被她们接受了。”

为了吸引女游客，泰国旅游局去年推出“女性泰国之旅”的特别活动，通过网站和应用软件为女性游客提供酒店、休闲美容中心，购物中心和餐馆的折扣优惠。

已成为全球各地旅游生力军的中国游客为泰国旅游业创造更多收益，在泰国去年接待的游客总数当中，中国游客占27%，比2012年时的近12%翻了一倍有余。同一时期内，到泰国游玩的中国女游客暴增近三倍，达到530多万人次。

泰国旅行社协会副主席查图拉普皮塔说：“当中国男人赚了大钱，他们通常会带老婆、女儿、妈妈去旅游，这使得女游客比率逐渐加大。”

据媒体报道，中国主要旅游网“途牛”去年的客户当中，62%为女性。在曼谷旅游的24岁中国游客张曼娜受访时说：“我选择来泰国，因为泰国很近，有很多航班，旅游费用便宜，也容易拿到签证。”

另一个吸引中国女游客的特点是，泰国的免税退税程序简单；此外，曼谷各大购物中心的许多商家现在都接受支付宝付款。为了迎合中国游客，泰国旅游热点的餐馆都印制中文餐牌，并安排员工学习汉语。

去年赴泰的中国游客比来自欧美、中东、非洲的游客总和还要多。泰国旅游部说，在刚过去的中国“十一黄金周”，泰国迎来的中国游客比去年同期多了70%。

泰国情色市场 感受冷风吹袭

泰国情色旅游业向来最吸引日本、英国、美国、澳洲和德国游客，来自这些国家的游客仍然以男性居多，例如日本游客68%为男性、英国58%、美澳德近56%，不过这些国家赴泰旅游的女游客比重与往年相比也渐有增加。

由于旅游节目和选择多了，泰国情色市场感受到冷风吹袭，例如曼谷著名红灯区帕蓬（Patpong）和临近的是隆（Silom）的业者都申诉游客少了。在情色旅游业原本红火的南部苏梅岛，旅游业协会说，寻欢客减少导致岛上许多情色场所结束营业。