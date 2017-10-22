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4男被指身上有槍 警包圍酒店捉人

发布于 October 22, 2017
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（槟城21日讯）警方在柑仔园路一家廉价酒店，逮捕6名印裔男子助查，现场一度传出被捕者持有枪械，气氛一度紧张，惟最终只起获一把巴冷刀。
这起行动是于周六早上9时半左右发生。当时，有4名印裔男子被指持有枪械，惊动警方出动约20名警力及4辆警车赶到现场，展开围捕行动。据了解，事发的导火线是有人听到一群在争执时，有人称他身上有枪械。警方在接获投报后，立即到场捉拿4人，并扣押他们上下榻的廉价酒店搜查。
较后，警方再携带一名被捕的印裔男子进入酒店内搜查。据了解，酒店房内还有一名他们的同伙。在搜查两小时后，警方于中午12时左右，将6个带着手铐的印裔男子押上警车，同时充公在酒店内搜出的1把巴冷刀。警方也搜查其中一名嫌犯的轿车，但没有收获。
据记者现场所见，被搜查的轿车车镜有破损痕迹，不过是否与早上的争执事件有关，有待警方确认。为了安全起见，警方也事先安排酒店内的8名住客陆续离开现场，较后才将嫌犯带出来。现场警方不愿透露详情，至今还在等待警方的官方报告。
现场传出各种消息揣测。
有人指是私会党争吵，也有人指警方在捉拿抢劫匪，也有人传是嫌犯在行劫后，被警方发现，一路遭警方追捕后到酒店内躲藏。
不过根据酒店旁一家餐馆员工指出，他们早上开店至事发当儿，都不曾见到有警匪追逐事件发生。据他所知，有人在一旁引起争执后自称有枪械，才惊动了附近居民报警求助，警方较后也立即赶往现场压制这群人士。

  • 緬甸一礦坑。（网络配图）

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