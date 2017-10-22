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首相肯定華淡小地位 各族領袖勿發表極端言論

发布于 October 22, 2017

纳吉首度在国阵基层领袖汇报会中，肯定华小和淡小在我国的地位，呼吁各族领袖不要再对华淡小课题发表极端言论。
民政党全国组织秘书拿督刘开强出席国阵第14届大选竞选机制闭门汇报会后，向媒体透露，纳吉在汇报会上说，华小和淡小的制度在国家独立时就已拟定，各族都不应再去争论。
“他说，不要再去争吵了，不要做极端的人，不要在你们的族群里做英雄。这是他第一次在所有成员的区部主席面前这样说，他还强调了3次。”
他说，纳吉也提醒出席者，我国是个多元族群的国家，而东马的沙巴及砂拉越的各族团结是最好的例子。
刘开强指出，纳吉也拿东马国阵成员党关系为例，要各成员党不分彼此，相互帮忙。
“这是最后的汇报会，过后随时都会解散国会。”
询及汇报会气氛，他形容，气氛一直到纳吉提及华小及淡小的地位时，才真正热起来。
刘华才则说，纳吉提醒成员党，在备战的最后关键时刻，一定要避免发表伤害其他种族及宗教的言论。
他说，纳吉明白一些领袖会根据自己的出发点发表一些较为敏感的言论，但一定要考虑到该言论是否会伤害到其他种族。
“民政党欢迎这样的说服，他提到以前的社会契约，早期就已经有华小和淡小，没有人可以挑战和取代社会契约。”
巫统雪州主席丹斯里诺奥马披露，纳吉提醒成员党，必须团结一致，才能够赢得大选。
他指出，国阵若要赢得选举，成员党之间就应要互相退让，不能只要求在现有选区上阵，而是要有国阵精神。
他举例，某政党在一些议席竞选3届，纳吉若认为该议席应有所改变，各政党须视候选人的胜算与支持率而定。
巫统大港区部主席拿督斯里嘉玛尤努斯提醒巫统领导层，不要让第13届大选国阵在雪州惨败的情况重演，听取基层声音，不应派出天兵上阵雪州议席。
他说，党领导层应该吸取国阵雪州在上届大选的教训，不要像上届大选那样再被判基层。
他解释，在本届大选中，雪州22个区部主席中，有16人没有被选为候选人。因此，他提醒领导层，必须考虑到区部主席是负责领导竞选机制的一群。
“这是来自基层的警告，因为有些人动用关系游说领导层，然后空降成为候选人。”
消息透露，纳吉在这次汇报会，也提及区部的和谐氛围还未达到最高点，彼此之间依然有所猜疑。
消息说，纳吉提醒，国阵成员党之间一直都是非常和谐，然而在区部方面还未达到最佳的情况。
“纳吉希望，国阵各政党不要独自行动，而是要与其他成员党有很好的合作。”
消息人士说，纳吉也提醒各区部，现阶段应该专注于应对大选，成立第14届大选行动中心，而不是党选行动中心。

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