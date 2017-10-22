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納吉有信心收復33國席 大選重奪三分之二

发布于 October 22, 2017
苏巴马念（左起）、廖中莱、黄家泉、希山慕丁、纳吉、东姑安南及莎丽扎出席国阵第14届大选竞选机制闭门汇报会 。
苏巴马念（左起）、廖中莱、黄家泉、希山慕丁、纳吉、东姑安南及莎丽扎出席国阵第14届大选竞选机制闭门汇报会 。

（吉隆坡21日讯）国阵主席拿督斯里纳吉有信心，在来届全国大选赢回三分之二国席。
他誓言，国阵要在来届大选赢回本届以微差败给反对党的33个国席，加上保住现有167个国席，就可在222个国席里，赢回三分之二议席。
他今日主持国阵第14届大选竞选机制闭门汇报会，向各成员党区部主席及秘书这么表示。
民政党全国副主席拿督刘华才在汇报会后受访时说，赢回三分之二议席，一直是国阵的目标，除了要保留原本胜出的议席，也要有策略地赢回以微差败给反对党的国席，确保达到目标。
他认为，来届大选是国阵面对最大挑战的一次，因此在筛选候选人方面，纳吉不会采用以前机制，而是以自己的方式做出评估。
“他也提到，要做的不止是一次的评估，他们进行了2次评估，接下来还会有第3次，而高胜算是筛选候选人的基础。”
至于议席分配，刘华才说，纳吉强调在国阵精神里，各政党须团结一致面对大选，虽然大家都可捍卫自己的议席，最终还是要以候选人的胜算为委任基础。
“所以，大家都必须做好要让位的准备。”
他指出，团结是这次迎战大选的最主要基础，相信纳吉也看到这一点，因此纳吉一直努力将各成员党不同的意见及看法减至最低，减少误会才能够团结。
刘华才也说，纳吉提醒基础领袖，这次的大选情况环境不断改变，也起了变化，所以国阵须要是个可以随机应变，适应环境的政党。\＝他指出，纳吉要求所有成员党在这次大选跟上潮流，用不一样的方式打这一场仗。
出席汇报会的国阵领导层，计有马华总会长拿督斯里廖中莱、国大党主席拿督斯里苏巴马念、巫统副主席拿督斯里希山慕丁、巫统妇女组主席丹斯里莎丽扎、巫统总秘书拿督斯里东姑安南及马华总秘书拿督斯里黄家泉。

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