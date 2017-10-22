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11月10日截止報名 留台會12月文華之夜

发布于 October 22, 2017
砂留台同学会会长郭应茂（前排左5）、筹备会主席兼民都鲁留台同学会主席许维娗（左7）及诗巫留台同学会主席陈章远（左起）、泗里街留同学会主席黄秀明、砂拉越留台同学会财政沈国成、砂拉越留台同学会秘书黄庆龙、砂拉越留台同学会顾问林国开、古晋留台同学会主席黄国维及美里留台同学会主席赖珉忠及理事呼吁留台人踊跃出席参与文华之夜庆典。
砂留台同学会会长郭应茂（前排左5）、筹备会主席兼民都鲁留台同学会主席许维娗（左7）及诗巫留台同学会主席陈章远（左起）、泗里街留同学会主席黄秀明、砂拉越留台同学会财政沈国成、砂拉越留台同学会秘书黄庆龙、砂拉越留台同学会顾问林国开、古晋留台同学会主席黄国维及美里留台同学会主席赖珉忠及理事呼吁留台人踊跃出席参与文华之夜庆典。

（诗巫21日讯）砂拉越留台同学会将于12月2日（周六）民都鲁明河广场酒店举行创会53周年庆典暨文华之夜。
诗巫留台同学会主席陈章远呼吁有兴趣参与的留台人踊跃报名，共襄盛举。文华之夜对留台人来说意义重大，除了加强留台同学间的联系和感情，互相交流和分享；同时也感恩学长姐们及各界人士多年来对同学会的贡献与支持。
为配合庆典盛会，一项欢迎宴将于12月1日晚上举行，接待所有来自各省或外地之同学代表，地点待定。
在12月2日早上将有自费的文化游，将参观长屋及品尝道地美食，庆典的压轴活动则为当晚的创会53周年庆典文华之夜。
凡有兴趣的留台人及家属，请尽速向该会报名，以便统计报名人数，提呈给民都鲁承办单位，以利后续的行政作业与安排。
出席者的住宿交通及其他开销须自费，住宿可以自行订房或由承办单位代订，房费和文化游费用在报名截止日由该会统一代收。报名截止日期为11月10日（周五）。
报名方式：1.请电邮stgasibu@gmail.com索取报名表格；2.请至Google表单填写报名https://goo.gl/forms/XuTM6qHp2HPKk73c2
欲询问更多详情，可联系诗巫留台同学会主席陈章远（016-8605768），诗巫留台同学会副秘书江择利（016-8078623）、诗巫留台同学会副青团黄韵如（016-5777938）或关注诗巫留台脸书：www.facebook.com/stgasibu。

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