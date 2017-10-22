電台路3A居民聯署 反對20公尺 內建電訊塔

电台路第3巷A居民反对在距离住宅20米内兴建电讯塔，21个家庭联署，通过南兰区国会议员刘强燕上书予给首长署等相关部门。

（本报诗巫21日讯）电台路第3巷A的居民联署反对在距离住宅区20公尺范畴内兴建电讯塔。

目前已有21个家庭联署，并通过行动党南兰区国会议员刘强燕的协助，上书给首长署，以及相关管治单位，例如砂州资源策划部、土地与测量局、通讯与多媒体部。

刘强燕今天新闻发布会上说，电台路的居民事前对住宅区公园兴建电讯塔毫不知情，直到施工进行才知悉有关问题。

由于电讯塔太靠近住宅，经过实地测量显示，距离仅有20公尺，高度是30公尺，除了担心辐射问题，万一电讯塔倒下，必定会击中邻近的住宅。

刘强燕国会议员认为，当局要兴建电讯塔之前应该先调查民意及作出解释，说服人民后才能兴建。因此，当局应该先举办座谈会，与民众交流，听取意见。

“当局不应该在民众毫不知情的情况下，就擅自兴建电讯塔。”

除了电台路之外，当局也在加里威西路及实兰干路兴建电讯塔，前个地点在居民发现时，电讯塔已经建好，后个地点也引起居民反弹。

在前几年，保由路第七巷公园兴建电讯塔时，居民联署反对后，这项工程目前没有进一步的行动。

希聯中砂競選委員會成立

黃培根出任出席

（本报诗巫21日讯）希望联盟今日成立“砂拉越中区竞选工作委员会”，主席由行动党砂州副主席兼柏拉旺区州议员黄培根出任，署理主席为公正党加拿逸区部秘书曾宪爵，而秘书则由行动党武吉阿瑟区州议员郑爱鴒律师。

砂拉越中区竞选工作委员会成员包含行动党、公正党与诚信党三党。希联中区竞选工作委员会名单如下

主席：黄培根

署理主席：曾宪爵

秘书：郑爱鴒

副秘书：古斯迪（诚信党）

财政：周俊毅（行动党）

宣传主任：黄亿声（公正党）

查账：王证仲（公正党）

委员：柏伦（加帛/行动党）、林达阿纳亚历山大（泗里街/行动党）、西蒙佐治斯瓦（实兰沟/公正党）、沙曼纳沙旺（如楼/公正党）、阿布随（乌鲁拉让/公正党）、卡兴马兴（沐胶，公正党）、山努西（丹绒玛尼/诚信党）、菲道斯（伊干/诚信党）、汤马斯拉查（加拿逸/公正党）

早已協商好

議席不會重疊

另一方面，砂拉越中区竞选工作委员会黄培根强调，希联三党在砂州的议席分配早有协商，不会有重叠。在中区1个国会选区，公正党攻打4个选区，即如楼、加拿逸、实兰沟和乌鲁拉让；诚信党攻打2个选区，即伊干和丹绒玛尼。余下的4个选区诗巫、南兰、泗里街及加帛是行动党出战。

第二次希联砂中区会议今天在诗巫行动党党所召开，中区11个选区即诗巫、南兰、泗里街、加帛、如楼、加拿逸、实兰沟，乌鲁拉让、沐胶、伊干和丹绒玛尼都有代表出席会议，并正式成立了中区选举工作委员会。

中區希聯三黨領袖：

敦馬有助抬高支持率

（本报诗巫21日讯）中区希联三党领袖相信，无论是城市的华人、甘榜的马来人和乡区的达雅人，敦马的到来、演讲及传达的讯息，一定能抬高希联的支持率。

在第二次希联砂中区会议后召开的新闻上，作为中区主席的黄培根说，继上月底敦马哈迪医生到访古晋并吸引万人在雨中出席人民聚会后，希联砂州委员会下一个活动是要安排敦马哈迪前往美里及诗巫会见人民。

他说，中区选举工委会的成立，是为了应付即将到来的第14届全国大选，并希望本届大选可以取代国阵入主布城。这个工委会将在选举过后自动解散。

黄培根说，希联三党的结合与以往的民联时代不同，因为民联时期的三党是行动党、公正党与回教党，除了选区分配之外，其他都是各自为政，没有共同的竞选标志。而希联则会使用共同的竞选标志与政钢。不过，目前社团注册局还没有批准希联标志。

“砂州可以决定谁入主布城。我们除了希望可以保住砂州现有的6个国会议席外，还能增加到10到20个议席。”

“希联将安排敦马来到诗巫中区，由于敦马目前的行程很满，他会先去美里再来诗巫。目前我们已经准备着敦马来到诗巫，甚至可以到加拿逸，以激起乡区人民的政治热潮。”

希联中区选举工作委员会署理主席曾宪爵希望敦马前来诗巫时，能够到实兰沟、如楼及加拿逸，以提升伊班选民对希联的支持率。

他相信敦马到访诗巫，其影响层面将会延伸至加拿逸、如楼及泗里街等地。

“最重要的是三党将推出共同的政纲，之后会共用选举资源，而秘书处是设在行动党诗巫总部。”他坦言，敦马在砂拉越各地的受欢迎度目前仍有疑问和难以预料，但是如果连曾经担任首相22年的人都承认这个国家的问题，承认曾经的选择是个错误，人民更要清醒。

“如果连敦马都认错了，人民更应该向前看，给他一个机会。我们要能分辨轻重，人民的未来才有希望。”

行动党泗里街国会议员黄灵彪说，希望联盟成立之初，内部也有人怀疑林吉祥、安华与敦马的合作效应，后来大家都看出了三党结合的大格局与大目标，所以一定要合作才能共赢。

他说，现在有了敦马的号召力，希盟进入垦殖民区举办聚会，人数往往达到1、2千人。黄灵彪说，砂州人民也会慢慢了解这种政治上的改变，以及改变是必要的进程。因此，砂州人民需要看全局而不是故步自封。至于那些看不透的人，也不必去要求。

诚信党诗巫区负责人卡斯迪说，敦马转投反对党阵营的震撼力与影响力巨大，由于敦马的身份与地位，相信可以影响和改变马来人的想法。

连敦马都可以转投反对党阵营了，更何况是人民。他也相信敦马到访中区会得到马来族群的欢迎。