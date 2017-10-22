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連貫道路無助招攬國際客 陳長鋒促檢視旅遊方案

发布于 October 22, 2017

（本报美里21日讯）建造美里姆鲁连贯道路主要是方便周边地方发展，对招揽国际游客帮助不大，埔奕区州议员陈长锋认为，州政府有必要重新检讨砂州旅游发展方案，其中包括北砂及美里旅游业发展成果不如预期的真正症结。
陈长锋日前在美里行动党党部会议室召开记者招待会上针对马来西亚酒店业公会砂拉越分会秘书长张云耀提到明年是美里旅游年，至今在剩下短短两个多月的时间，仍然毫无明确的主题、手册、推销景点的谈话表示担忧。
他说，飞往姆鲁的航班由每天，调减为每周仅4天有航班，这对推动2018旅游年的美里，无疑更是雪上加霜。
他认为，外国游客旅游行程非常紧凑，要游客使用陆路长途跋涉600公里往来美里姆鲁，这绝非是个有效解决和促进美里姆鲁旅游业发展的长远之计。
他不否认，从推动地方经济发展角度来看，建造美里姆鲁连贯道路是一项很好的建议和长远之计，但对招揽国际游客事项，他则不表认同。
另一方面，在陈长锋看来，飞往姆鲁的航班之所以减少，主要是游客来源和搭客率有关。
因此，他希望，有关方面在推动北砂和美里旅游业的同时，能将阻碍旅游业发展的问题症结列入考量。
美里推动旅游业发展至今，超过10年的时间，不但没有明显的进展，甚至还开倒车。
他认为，除了有必要重新检讨砂州旅游业发展方案，同时参与检讨者也必须聚集州政府、旅游相关机构、本地业者和、市政局和县议会代表。
此外，陈长锋补充道，多鼓励国内旅游，或对汶莱、新加坡等国游客招手，比起政府致力招揽国际游客来得更有效。

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