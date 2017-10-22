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冀將版圖拓展至全球 中小企業融資貸款講座

发布于 October 22, 2017
史纳汀支部青年团团长王智义（左2）赠送纪念品予马来西亚中小企业拓展中心营运主任（执行）周宇丽（右1）。左1为卑尔骚支部青年团团长梁振林。
史纳汀支部青年团团长王智义（左2）赠送纪念品予马来西亚中小企业拓展中心营运主任（执行）周宇丽（右1）。左1为卑尔骚支部青年团团长梁振林。

（本报美里21日讯）砂拉越人民联合党北砂青年团于日前假美里皇宫酒店举行“中小企业融资贷款全国巡回讲座会”。
马来西亚首相署中小企业拓展中心（SAME）于2014年10月1日正式成立，放眼通过6大战略，集合中小企业事务的15个部门及64个机构，愿景将我国中小型企业环球化，将业务版图拓展到世界各地。
该中心主张的6个战略，包括（一）设立多语言单一窗口的商业及融资咨询中心；（二）全方位移动智库；（三）促进创新商业模式与创投机众筹基金；（四）商业计划书培训及创业孵化学院；（五）大马中小企业百强冠军俱乐部及接班人促进会；（六）策动国与国，催化区域“营销物流点对点”、“清真认销点对点”合作，合并及联盟，带领大马企业扩大国际经济蛋糕。
同时，为了全方位地协助中小企业，此项巡回讲座会在全国8个城市举行，整合各种提供中小企业融资的管道，让中小企业能了解适合的融资方案和选择。
“首相署马来西亚中小型企业拓展中心是向国内中小企业推介创投基金、天使基金、众筹等其他有别于传统法融资方法。”
除此讲座之外，现场也设有咨询柜台，让中小企业可以面对面直接询问。

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