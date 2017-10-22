民眾受促合力撲滅 露天焚燒有害健康

第三排左7起为美里副省长Nyurak Keti、砂环境局局长莫哈末希哲与市政局21世纪地方议程工作小组主席梁振林及出席者于闭幕式合摄。

（本报美里21日讯）为了提升长屋居民的防火意识，砂环境局、市政局21世纪地方议程工作小组（LA21）与美里消拯局日前于电子图书馆联办一项防火讲座会与正确使用灭火器解说会，来自22个甘榜与长屋，103人参加了此活动。

美里副省长Nyurak Keti在闭幕礼上表示，此次活动是配合环境局欢庆环境日举行的砂州际露天焚烧醒觉及标准程序作业讲座。

他说，露天焚烧垃圾对环境和人体健康都非常有害。为了避免烟霾的发生，禁止公开焚烧，否则将受对付。他也促请民众合作扑灭小型火灾，同时向消拯局及环境局，投报公开焚烧案件。

此外，他劝勉广大市民提高防火意识，切记做好防火工作，请勿随意焚烧垃圾或烧芭时留下任何火种，以免招致野火燎原。

另一方面，砂环境局局长莫哈末希哲在闭幕式上致词时也促请村民和各界人士不要把垃圾丢进沟渠和河里，不但没有公德心，也污染水源，这是非常不好的生活习惯，希望大家共同合作，吁请村民保护河流的清洁。

他说，爱护环境，人人有责，呼吁大家保持地方上的清洁卫生，对环境有保障。

他也感激甘榜与长屋居民与相关单位合作，让活动顺利完成。