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富麗華廣場新翼4樓 今劉氏青團辦愛心捐血

发布于 October 22, 2017
琪琳冷藏食品（马）有限公司董事林至雍（左3）移交赞助牛奶予刘青团团长刘少平（右3）。右为华青团署理团长陈方浩，刘青团福利组组长刘道德。左为华青团团长林学定，福利组组长杨力兢。
琪琳冷藏食品（马）有限公司董事林至雍（左3）移交赞助牛奶予刘青团团长刘少平（右3）。右为华青团署理团长陈方浩，刘青团福利组组长刘道德。左为华青团团长林学定，福利组组长杨力兢。

（古晋20日讯）配合马来西亚刘氏总会青年团在10月号召的全国刘氏爱心捐血月，由晋汉连省华青团的主催，华青团属团晋汉连省彭城刘氏公会青年团将在古晋区红新月会及砂拉越中央医院血库配合之下于周日（10月22日），早上9时30分至下午2时30分，在富丽华购物广场新翼4楼主办《热血献爱心，携手送温情》捐血活动，响应砂中央医院血库征血号召。
主办当局设定了180品托血液的目标，以解决目前砂拉越中央医院血库新鲜血液存量不足的问题。
主办当局也呼吁社会各界人士当天踊跃出席参与这项深具意义的捐血活动，并把此项捐血活动的消息告诉亲友们，一起加入捐血救人的行列。同时希望可以吸引到更多的新年轻捐血者知道更多捐血的条件和益处，成为捐血一族。
主办当局也特别感谢富丽华购物广场管理层租借场地，及赞助此项捐血活动的常年总赞助商，即利安集团，福平机构同美进出口贸易公司。
此次捐血活动的赞助商还包括诗华销售有限公司赞助报纸，建丰食油厂有限公司赞助面包油，琪琳冷藏食品（马）有限公司赞助牛奶，春华贸易赞助饼干，能量水有限公司赞助矿泉水，金源贸易有限公司赞助果冻。凡是成功捐血者都可获赠上述礼品各一份以示感谢（由于有部分赞助品的数量有限，先到先得）。
主办当局也呼吁捐血者当天尽早前往捐血。
若有任何疑问，请拨电询问：012-866 6160（刘氏青年团团长刘少平）。

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