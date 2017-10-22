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公共服務革新創意大會閉幕 砂移民局總部奪大獎

发布于 October 22, 2017
砂副首长拿督斯里道格拉斯颁发联邦政府部门组别的砂州首长革新大奖给古晋的砂移民局总部。
砂副首长拿督斯里道格拉斯颁发联邦政府部门组别的砂州首长革新大奖给古晋的砂移民局总部。

（本报美里21日讯）2017年砂拉越公共服务革新与创意大会是于本月17至19日在美里举行，并于昨晚在铂尔曼（Pullman）酒店隆重举行闭幕及颁奖礼。

今年的比赛获得获得47个单位（agensi terlibat），72个服务团体派队参赛，总共有659名参与者，参与革新与创意组大赛。今年的比赛总共获得72组参赛作品，其中有39个革新作品（penambahbaikan），33个创意作品（penciptaan）。
在公共服务领域革新与创意赛，州政府部门组别由肯雅兰水利灌溉局（砂拉越水利灌溉局古晋省）获得。该部门以智能测量技术来获得砂首长革新大奖。智能测量技术是透过遥测系统来在闪电水灾黑区进行监督，每当水位高时就会发出警告。
此外，在联邦政府部门组别的砂州首长革新大奖是由来自古晋的砂移民局总部，以火星镜的项目来夺奖。该项目是通过现场捕捉镜头的方式为两岁以下的儿童拍照作为申请护照的用途，是有关部门的革新技术。
在省县公署组别中，林梦省公署的RES-QS获得砂州首长革新大奖。林梦省公署是以天灾电子报告的计划夺得奖项。
此项应用作为政府以及社区的联系系统，在天灾人祸，如火灾、土崩以及旱季时，发出通告给民众。
在地方政府组别的比赛中，古晋南市市政厅的PEKA-X以CAMOFLEC项目夺得砂州首长奖。此项目是以配有摄像机、水泵以及具有伸缩性的弹弓的工具来解决污水管的问题。

首長：活動推廣到基層
讓創意革新思維根基
（本报美里21日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里透露，2017年砂拉越公共服务革新与创意大会颁奖典礼革新与创意组织是砂政府贯彻州内公务员创意与革新思维、团结合作及高成效作业文化的努力。
除了强化公共服务领域措施，也放眼创新活动推广到基层，让创意及革新思维可以在基层开始打开根基。
他呼吁所有政府部门继续推出创意与革新的作品，改善民事服务与传递素质，造福民众。
随着竞争激烈化，创意思考的需要需要不停地增加，同时在公共服务领域下播散创新及创意的种子，让砂州在国际的舞台上成为具有竞争力。
他称，透过该会可提高公共服务域人民对创意与革新的醒觉意识，时时提升自己，寻找方式为人民提供更好的服务。
此外，该会也能促进公务员的优质文化，并在工作过程中，进而能够产生新思路、新想法。
他认为，公共服务革新与创意大会给予公务员机会，呈现最好的解决方案计划书来参赛，并获得评估，同时协助解决工作上的问题，让顾客感到满意。
他强调，创新的努力可以帮助更多的人，也朝向世界级公务员方向发展，引领砂州迈向繁荣与进步的社会。
他说，拥有革新的思维对国家的经济发展扮演着重要的角色，也是国家发展取得成功的要素。
因此，他希望该会进一步提升公共服务领域的革新思维和创意发展，加速达到国家转型计划的目标。

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