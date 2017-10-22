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支持首長看法 土保青團冀多新面孔上陣

发布于 October 22, 2017
砂土保党署理团长仁达查布（前排中）与该团最高理事于会议后合摄。
砂土保党署理团长仁达查布（前排中）与该团最高理事于会议后合摄。

（本报古晋21日讯）正如首长一直强调土保党领导层不可以出现青黄不接，因此，砂土保党青年团希望来届大选可以看到更多年轻的新面孔获得兵符上阵。

砂土保党署理团长仁达查布是于今日在青年团最高理事会议后召开新闻发布会发言时，如是表示。
他披露，该党青年团其中重要议程是在党代中寻求更多的理事名额，尤其是在上届党代通过党章修改，即该团从团长、署理团长、副团长至其他团委理事包括受委理事的职位从原有33个增至50个。
询及为何增加理事名额时，他解释该党青年团于1978年正式成军，当时砂州只有48个州议席，如今，州议席已经翻倍增至82个席位。由此可见，该党青年团和妇女组在上届党代中已通过党章修改，从原有33理事名额个增至50个。
他亦指出，根据该党党章，凡是年龄超过45岁的党员不再属于青年团党员，因此，今次该党青年团约50%理事将由新面孔取而代之。惟，青年团总团长则不受年龄限制。
他说，该党青年团召开会议旨在商讨党代准备事宜，包括该党各区部和支部青年团团委会议召开的准备工作，同时，该团亦成立一项委员会小组来监督各区部和支部青年团召开团委大会。
据悉，土保党的区部和支部党员大会需从即日起至12月15日之间进行，以确保迎合该党在明年2月8日举行的党员代表大会。

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