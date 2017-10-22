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符祥威：只說一半事實 張健仁對砂不了解

发布于 October 22, 2017

（本报古晋21日讯）针对行动党国州议员张健仁指砂拉越平均家庭月收入及中位数家庭月收入不及槟城事宜，人联青总团宣教秘书符祥威反驳，指槟城家庭月均开支却比砂拉越高出34% ，不过，前者却只字未提。显示张健仁对砂拉越不了解，对方只是说了一半的事实。
他说，砂拉越国阵政府目前积极推动许多促进经济及带动高收入的数码政策，还反问对方为何却一直持反对立场？
“作为人民代议士的张健仁为何却反对，甚至批评、奚落及嘲笑砂拉越政府对人民有利的政策？”
他称，从2011年开始，砂拉越在许多领域已经胜过槟城，即制造业投资方面2011年至2016年比槟城甚高。
他也说，砂拉越政府一直努力降低人民的开支，包括努力调降电费，砂拉越也是全马唯一无大桥道路收费站、水费也比其他州属低，砂拉越在这方面就不像槟城政府不断扩大收费站计划。
他强调，砂拉越政府在财政管理方面非常谨慎，砂拉越的营运开支，从2008年至今也只是只是增加双倍，但是槟城方面，从2008年至今则是增加500%。
他表示，砂拉越政府在2015年的盈余达24亿令吉，槟城也不过达1亿零340万令吉；砂拉越的储备金则达294亿4千万令吉，而槟城仅有15亿6千令吉。
他也揶揄对方，指砂拉越的财政管理政策不像槟城政府，借助变卖土地决策增加收入。他认为，对方应该去劝告槟城政府向砂拉越学习。
“砂拉越的面积方面也比槟城足足大119倍，人口分布甚至比槟城散，槟城人口集中这一点对方没有详细考量，甚至连最基本的社会经济差异也不了解。”
他表示，最重要的事实是，砂拉越在过去却被掌权22年的前任首相敦马哈迪所忽略，在马哈迪执政时代只是大力发展西马。直至由首相纳吉上位之后，加上砂拉越政府积极争取自主权，如今东马发展才获得重视东马，包括建设泛婆大道计划。
他说，自从纳吉重视砂拉越的发展以来，砂拉越的平均家庭月收入则是迅速增长。

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