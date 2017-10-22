9櫃員機燒毀事發原因不明 祝融找上銀行提款室

银行提款室起火，原因有待调查。

（本报美里21日讯）究竟是遭人纵火，抑或电线短路引祝融！

1间银行提款室起火，烧毁3架提款机，3架现金存款机和1架支票汇款机。

此火患事故于今晨2时分发生在河滨商业中心的某银行。警方调查官、消防与消拯局调查官、银行提款机技术人员今早先后到现场进行调查工作。

此火患起因暂时不详，有待各方部门官员进行调查后才得揭晓。该银行晚间没有保安队看守，银行走廊和提款室周围装有电眼。

当火患事故发生后，由路过的民众致电招来消防队灭火，但当时火患已开大，提款室陷入火患，烧毁程度90%。

里面的提款机和现金存款机下方的储钱箱没有被打开和撬损痕迹，烧毁主要是在天花板和机器上半段。

消拯员今晨成功将火控制，提款室大玻璃镜子被烧爆裂，走廊天花板和可以通过银行里的一个小门受到波及。

警方今晨已将现场封锁，因为机器里仍有现金，并安排警员在现场看守，直至今早该银行的保安队上班。

该银行职员今晨就接到消息赶到现场了解情况，因为电流已中断，因此无法观察电眼记录，必须等待警方今天全面调查后，才能让提款机技术人员将储钱箱打开，把现金存进国家银行，以及检查电眼记录。

警方今天上午10时许到现场，但还是没有收到任何指示，只在现场由警察摄影师拍摄一些现场照，等待受到高级警官指示后才能进行调查工作和打开机器储钱箱。

美里副警区主任史丹尼警监今午也到现场了解情况，他接受媒体访问时，仅表示警方将会调查是否涉及刑事成分。