愛犬咬死韓廚 崔始源遭轟“一家都要受法律制裁”

韩国人气男团Super Junior（SJ）成员崔始源家中所养的爱犬，月初咬伤邻居，更致邻居因败血症死亡，崔始源一家亦因此被网民闹爆没有管理好爱犬，又指明知爱犬有攻击性，就应该为它带口罩，又指如今金某已经被咬死，只是道歉已经没用，认为崔始源一家应要受到法律制裁。

据报道指，在料理界非常出名的53岁韩厨金某本月初在首尔江南区的住宅大楼被邻居所养的法国斗牛犬咬伤，虽然他立即被送往医院接受治疗，但几天后便因为败血症死亡，而咬伤金某的便是崔始源一家所养的狗，事发时崔父亦有在现场，而狗只当时并没有戴上狗带，崔父今日发表文章哀悼金某，并指当时他们家门打开了一阵子，而金某就刚巧在当时被狗只咬伤，几天后便因败血症离世，但谈到金某的死因，崔父便指未能排除金某是否在治疗过程中受到感染，所以很难断定他的死因，又指为了不再发生同类事件，今后一定会做好安全措施。然而，他的发文引起民众不满他将责任归咎于医院，更有人指责崔父的发文是对遗属的2度伤害。

而崔始源21日亦在社交网上载道歉文：“向因为痛失家人而陷入巨大冲击和悲伤的死者家人低头致歉，得知在不久之前因为我们家养的狗而导致他人死亡感到非常抱歉，向死者和死者家属表示最深切的哀悼，作为主人之一，我知道我有很大责任，我应该要时刻做到最彻底的管理，因为一时疏忽而导致惨剧发生，我正在深切地反省。”

崔始源所养的狗叫Bugsy，他曾上载狗仔的照片到Instagram，并表示爱犬见到什么都会咬，每星期都会带它去接受训练。