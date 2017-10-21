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配合共和聯邦峰會 查爾斯伉儷訪我國

发布于 October 21, 2017
英国王储查尔斯与卡蜜拉夫人于今年11月2日到访汶莱。
英国王储查尔斯与卡蜜拉夫人于今年11月2日到访汶莱。

（本报斯市20日讯）英国驻汶莱最高专员署发出文告宣布，英国王储查尔斯和卡蜜拉夫人殿下，将于今年11月2日（星期四）到访汶莱。

汶莱国家是查尔斯与卡密拉夫人在共和联邦区域之旅的其中一站。
查尔斯伉俪在抵达汶莱时，将会礼貌拜会汶莱苏丹陛下，同时也会向苏丹恭贺庆祝登基金禧纪念。继日前艾德华王子代表伊丽莎白女王二世出席汶莱苏丹金禧庆典活动之后，再有英国皇室贵宾到访我国汶莱。
查尔斯伉俪访问汶莱也代表着英-汶两国的友好合作及伙伴关系，尤其是汶莱苏丹陛下和查尔斯的亲密友谊。
汶莱苏丹和查尔斯最后一次会面是在2015年6月于伦敦举行的辜克200（Gurkha 200）庆典大会。
查尔斯伉俪曾在2008年访问过汶莱，此次两位贵宾也期待再游汶莱，查尔斯当年访问汶莱也证明了英国和汶莱在军事上的稳固联系与合作。在当时，查尔斯也巡视了在诗里亚区的军营设施，同时也参观了汶莱诗里亚巴达斯森林保护区。
查尔斯伉俪的行程也会到访新加坡、马来西亚和印度，这也是英国政府积极所进行的访问行程，旨在促进与共和联邦成员之间的友好，以及为了2018年4月所举行的共和联邦峰会做好一切的准备。
查尔斯在夫人卡密拉的扶持下，多年来都积极的参与各种慈善事业，同时也对非政府组织给予极大支持，对慈善工作方面也不余遗力。

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