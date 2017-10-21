歐盟秋季峰會 各方盼英“脫歐”談判取得進展

（布鲁塞尔20日综合电）为期两天的欧盟秋季峰会19日在欧盟总部所在地布鲁塞尔启幕，多数与会领导人都期望英国首相特雷莎·梅能够做出更多“让步”，打破英国“脱欧”谈判停滞不前的僵局。

荷兰首相马克·吕特直言，英国需要在“脱欧”分手费上呈现出更多的透明度，这是欧英双方取得进展的重要前提条件。

马克·吕特说：“也许现在就要求英方给出一个具体的数目有难度。但至少，英方可以提出一个建议、一种计算方式、一个系统来解决这个问题。只要在这个问题上一直纠缠不清，谈判就无法取得进展。”

德国总理默克尔相对乐观。她承认，英国“脱欧”谈判出现了令人鼓舞的迹象，但目前的进展还不足以开启下一阶段谈判。在这位女总理看来，欧英双方开启下一阶段谈判的时间点可能会出现在今年12月左右。

英国首相特雷莎·梅也期待英国“脱欧”谈判早日走出僵局。她认为，英欧双方应该着眼于现已取得的重要进展，未来数周双方有望出台更为令人鼓舞的计划。

正在布鲁塞尔举行的欧盟秋季峰会已经成为英国“脱欧”谈判关键节点。英欧双方都期盼此次峰会能给英国“脱欧”谈判带来全新动力。英国“脱欧”谈判自今年6月以来已进行了五轮艰苦的谈判，双方在多个议题上未能取得一致暂时陷入僵局。

此间媒体分析指出，英国“脱欧”谈判的分歧主要集中在公民权利、金融解决以及北爱尔兰边界安排等方面。其中，“脱欧”分手费是双方争执的焦点，一时尚难达成一致。

根据日程安排，特雷莎·梅将在本周五早上与其他欧盟领导人一同共进早餐，具体商讨“脱欧”谈判的相关议题。此后，除英国以外的其他27个欧盟成员国领导人将一起商讨“脱欧”谈判的立场。