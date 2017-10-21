美前總統小布希批特朗普鎖國 美國偉大民主面臨嚴重新威脅

（纽约20日综合电）美国前总统布希19日在纽约举行了一场演讲，针对特朗普执政以来诸多现象提出看法，指出美国的伟大民主面临新严重威胁，倾向锁国使这种情况变的更严重，重振民主精神成为当务之急。

布希的演说虽非直接打击特朗普，但随着演说内容延展，目标益发明确。这是布希首次如此公开评论特朗普政府。

布希在纽约布希研究中心演说中表示，美国似乎对自己的能力失去了信心， 经济，政治和国家安全面临的挑战越来越激烈。

他表示，自由贸易有助美国成为全球经济强国。过去70多年来，民主和共和两党，及两党总统都相信美国的安全与繁荣和世界自由直接关联，了解在很大程度上，成功取决于美国的领导地位。

他强调，人们对自由的渴望不限于任何文化，也不属于任何文化，是人类先天的希望；自由不是政治菜单选择，也不是外交政策风格; 是美国的明确承诺，也是世界的希望，“当我们我们忽略我们的理想，不是民主失败了。那些负责维护和保护民主者的失败。”

然而，多年来挑战不断，情况艰困。西方国家远离全球化和民主信心消褪的趋势，使情势进一步复杂化。一些欧洲国家出现定位危机，经济停滞，青年失业，对移民的愤怒，民族主义兴起，对欧盟意义产生质疑。

布希指出，美国也不能免于这些趋势。 近几十年来，公众对美国机构的信心下降，面对明显而迫切的需要，美国执政阶层经常瘫痪。 美国的向上提升的梦想对一些在不断变化的经济中被遗忘的人来说，似乎法达到。不满加深加剧了党派冲突，偏执似乎鼓舞美国政治更易陷入阴谋论和极右谬论。争论变成仇恨，分歧升级为非人性化，“我们常常以最糟糕的例子判断其他团体，同时用最好的意图来判断自己─ 忘记了我们应该看到的是上帝的形象。”

他进一步说，如今民族主义被扭曲成为本土主义，人们忘了移民为美国带来的活力；大家对自由市场和国际贸易的价值逐渐失去信心，忘了随着保护主义带来的冲突，不稳定和贫困。

他坦承，不该对全球化造成的经济和社会伤害漠不关心，“人们受伤、愤怒、沮丧， 我们倾听帮助。 但我们不能赶走全球化”。布希表示，自由社会的力量之一是调适经济和社会破坏的能力。

他呼吁，不分宗教和种族，人人都应是平等的美国人；任何形式的偏执或白人至上都是对美国信条的亵渎。并指出，“ 我们的年轻人需要积极的榜样； 传递公民价值观的唯一途径是首先照顾他们。”

演说最后，布希表示，美国现在最严重的一个问题就是缺乏信心。但自由仍然激励着世界最黑暗角落里的人们，这将激发新起的一代。他告诉听众，美国精神不是“我们管理”，或“我们尽全力”，而是“我们要克服”。